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「股壇壞孩子」轟上市委DQ不公 研司法覆核 港交所：補救期可提措施

【明報專訊】專門為細價股「打仗」的禹銘投資董事總經理、「股壇壞孩子」李華倫，昨日聯同遭港交所（0388）勒令除牌的細價股國家聯合資源（0254）召開記者會，炮轟上市委員會在該公司代表缺席聆訊下，閉門通過將國家聯合資源除牌的做法不公，表示正研究提出司法覆核。港交所回應指，新除牌程序有容許涉事上市公司在補救期內提出措施處理。

明報記者 陳偉燊

獲聯合資源委聘的顧問李華倫指，他們已聘請律師團隊尋求法律意見，就上市委員會做法是否公平及無效，以及是否有人要求過分，研究進行司法覆核。他形容，聯交所在聯合資源已經滿足刊發業績、加強內部監控，以及進行法證調查等復牌要求後，突然再以公司收入不足為由勒令除牌，做法有如「搬龍門」。他稱對上市委員會做法感「震驚」，認為若不提出覆核，將對上市公司及股東有「災難性後果」。

李華倫：做法如搬龍門

至於「DQ（指除牌）」是否涉及公司前任股東問題而引發，聯合資源主席紀開平表示，涉及上市公司不同階段的問題，應由相關階段成員負責。集團執行董事郭培遠補充，就算復牌無望，他相信不影響電動巴士業務運作。

業界：上市委做法屬常規

不過，有與上市委員會交手經驗的企業融資界人士表示，一般而言，上市委員會只會在有需要時，才容許有限人數的上市公司或顧問代表入場陳述，以及在上市委員會有決定後，才會讓上市公司提出覆核。

另據消息指，聯合資源在18個月補救期內，沒有採取具體行動及與聯交所職員接觸，只在7月份一口氣連發3份業績公告，但公告卻見核數師不發表意見，加上證監會拒絕批准公司復牌，因此才有除牌之舉。一般而言，不會在上市委員會會議上讓上市公司作抗辯。

消息：聯合資源未曾接觸聯交所

港交所則稱，去年8月1日起生效的新除牌程序，是經過廣泛市場諮詢而修訂，並容許長期停牌公司在補救期內解決不合乎上市規則事宜。這除了建立有效率的除牌程序，並讓市場更了解除牌過程，維持香港市場質素及信譽，程序是公平及透明的。

此外，致同諮詢服務合伙人湯飈表示，因主板及創業板只給予18個月及12個月處理復牌事宜，但復牌通常需時3至5年才能完成，按新規定補救期縮短令復牌難度增加，或致有待救的長期停牌公司被白武士「壓價」。

相關字詞﹕湯飈 致同 港交所 郭培遠 紀開平 禹銘投資 李華倫 國家聯合資源

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