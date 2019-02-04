IATA：全球空運量創逾十年最長跌浪

航空貨運量需求連跌10個月

IATA表示，8月的可用貨運噸公里（AFTKs）按年增加2%，意味產能增長連續16個月超越需求增長。IATA理事長兼首席執行官 Alexandre de Juniac表示，中美貿易戰拖累8月空運量表現，對於航空貨運量需求已連跌10個月感到憂慮，在中美貿易戰未有緩和迹象下，預計空運業艱難環境仍會持續。

截至今年8月，亞太地區航線市佔率約35.4%，該區FTK錄得5%的按年跌幅，中東地區則按年跌6.7%，為跌幅最大的兩個地區。IATA指出，中美貿易戰及中國經濟放緩拖累亞太區表現，加上期內作為全球最大的貨運樞紐的香港國際機場臨時關閉，為亞太區增添額外壓力。

IATA表示，今年新興國家的貿易表現不如發達國家，原因是新興經濟體對貿易局勢的敏感性更高，部分關鍵新興市場的貨幣大幅貶值。IATA又稱，全球出口訂單繼續下降，全球採購經理人指數（PMI）仍處於收縮範圍，不利空運行業表現。