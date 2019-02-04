經濟
下一篇 上一篇

IATA：全球空運量創逾十年最長跌浪

【明報專訊】中美貿易戰打擊全球航運，國際航空運輸協會（IATA）公布8月數據，以貨運收益噸公里數（FTK）計，8月全球航空貨運量按年跌3.9%，連續10個月錄得按年下跌，並創下自2008年全球金融危機以來最長跌浪。IATA表示，亞洲與北美之間的空運需求收縮，經貨量季節調整後，8月兩地間的航空貨運量大幅縮減5%。

航空貨運量需求連跌10個月

IATA表示，8月的可用貨運噸公里（AFTKs）按年增加2%，意味產能增長連續16個月超越需求增長。IATA理事長兼首席執行官 Alexandre de Juniac表示，中美貿易戰拖累8月空運量表現，對於航空貨運量需求已連跌10個月感到憂慮，在中美貿易戰未有緩和迹象下，預計空運業艱難環境仍會持續。

截至今年8月，亞太地區航線市佔率約35.4%，該區FTK錄得5%的按年跌幅，中東地區則按年跌6.7%，為跌幅最大的兩個地區。IATA指出，中美貿易戰及中國經濟放緩拖累亞太區表現，加上期內作為全球最大的貨運樞紐的香港國際機場臨時關閉，為亞太區增添額外壓力。

IATA表示，今年新興國家的貿易表現不如發達國家，原因是新興經濟體對貿易局勢的敏感性更高，部分關鍵新興市場的貨幣大幅貶值。IATA又稱，全球出口訂單繼續下降，全球採購經理人指數（PMI）仍處於收縮範圍，不利空運行業表現。

相關字詞﹕國際航空運輸協會 空運量 貨運量 香港國際機場 中美貿易戰

上 / 下一篇新聞

港鐵推臨時減租 首批目標小租戶 商戶：關站拖累人流 租務部未覆減租方案
港鐵推臨時減租 首批目標小租戶 商戶：關站拖累人流 租務部未覆減租方案
蔡金強：停駛挫三大主業 股價下跌空間大
蔡金強：停駛挫三大主業 股價下跌空間大
Webb揭招股書列「決策可不符股東利益」
Webb揭招股書列「決策可不符股東利益」
領展高位累跌近兩成 將進熊區
領展高位累跌近兩成 將進熊區
美傳放寬向華為供貨 科技股急升
美傳放寬向華為供貨 科技股急升
魯大師首日飈2.2倍 逾1年最勁新股 每手賺5900元 張智威：炒風勁散戶需謹慎
魯大師首日飈2.2倍 逾1年最勁新股 每手賺5900元 張智威：炒風勁散戶需謹慎
李小加：不後悔提購倫交所
李小加：不後悔提購倫交所
花旗稅貸息率稍高去年 業界料經濟前景不明 稅貸「難做」
花旗稅貸息率稍高去年 業界料經濟前景不明 稅貸「難做」
3銀行齊加港元定存息 高見2.65厘
3銀行齊加港元定存息 高見2.65厘
迅銷全年純利升5%
迅銷全年純利升5%
MSCI：11月起科創板可納入GIMI指數
MSCI：11月起科創板可納入GIMI指數
「股壇壞孩子」轟上市委DQ不公 研司法覆核 港交所：補救期可提措施
「股壇壞孩子」轟上市委DQ不公 研司法覆核 港交所：補救期可提措施
降公司秘書資格要求 特許秘書公會：損企業管治
降公司秘書資格要求 特許秘書公會：損企業管治
吉利9月汽車銷量 跌幅收窄至9%　
吉利9月汽車銷量 跌幅收窄至9%　
憂捲NBA風波Nike股價挫 曾跌3％後回穩
憂捲NBA風波Nike股價挫 曾跌3％後回穩
分析：日美貿易協議或違世貿規例
分析：日美貿易協議或違世貿規例
美證交會再拒批比特幣ETF申請
美證交會再拒批比特幣ETF申請
張兆聰：車股轉強 吉利逢低吸納
張兆聰：車股轉強 吉利逢低吸納
力伍：中金伙拍騰訊東山再起？
力伍：中金伙拍騰訊東山再起？
技術取勝：吉利再逼近14元阻力
技術取勝：吉利再逼近14元阻力
盧駿匡：熊巿不應只以股息率選股
盧駿匡：熊巿不應只以股息率選股
疑似舟山首富被金沙追債
疑似舟山首富被金沙追債
劉思明：科網股受捧 互聯網醫療股可吼
劉思明：科網股受捧 互聯網醫療股可吼
周顯：財技炒股如逆練九陰真經
周顯：財技炒股如逆練九陰真經
譚新強：中美貿談 或成港局勢催化劑
譚新強：中美貿談 或成港局勢催化劑
湯文亮：從火箭莫利 看美心伍氏
湯文亮：從火箭莫利 看美心伍氏
曼徹斯特媒體城租務需求旺 投資者須留意租金管制進展
曼徹斯特媒體城租務需求旺 投資者須留意租金管制進展
太古城兩房則王今年首跌穿千萬 放盤一周劈價百萬 做價重返3年前
太古城兩房則王今年首跌穿千萬 放盤一周劈價百萬 做價重返3年前
上月三大辣稅成交 宗數逾5年最少
上月三大辣稅成交 宗數逾5年最少
匯璽III加推 75伙低於700萬
匯璽III加推 75伙低於700萬
房地產協會籲空置學校建過渡屋
房地產協會籲空置學校建過渡屋
砵蘭街不足200呎共宅租1.1萬起
砵蘭街不足200呎共宅租1.1萬起
花園街舖租返9年前水平
花園街舖租返9年前水平