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花旗稅貸息率稍高去年 業界料經濟前景不明 稅貸「難做」

【明報專訊】又到了收取「綠色炸彈」的季節，花旗銀行昨日推出稅季貸款，最快即日可以批核。該行給出的最低年利率為2.01厘，此最低水平與去年一樣，但門檻較去年高，變相加息，貸款額要達150萬元或以上才有機會享2.01厘，去年為貸款100萬元或以上。

最低水平與去年一樣

至於貸款額100萬元至149萬元，實際年利率最低為2.46厘，意味這貸款額的客戶，利息較去年高。貸款額50萬元至99萬元的客戶，年利率為3.36厘，較去年的2.91厘高。貸款額20萬元至49萬元，年利率為4.49厘，此水平則與去年一樣。

以上年利率均以12個月還款期計算，花旗提供的還款期最長可達60個月，貸款額最高為200萬元或月薪12倍，以較低者為準。年利率並不包括該行所給予的獎賞，有別去年，今年該行主要提供現金券，最高為6000元，去年則主要贈送平板電腦及智能手表。

於今年10月4日至12月31日期間申請稅貸，並於2020年1月15日或之前成功提取指定貸款額，便可得到現金券獎賞。

業界估計難吸新客

花旗是今年首家推出稅季貸款的銀行，有業內人士稱，今年稅貸市場將會相當難做，首先過去數年銀行的資金成本一直上升，估計今年銀行的稅貸策略都不會是鬥低息，而是鬥其他的服務及配套，這方面可能增加成本。另外在需求上，由於經濟不景氣，私人貸款的需求勢必受到打擊，雖然他估計稅貸的忠實用家在今年仍會繼續借，但要爭取其他客戶則比較困難，因為經濟前景不明朗之下，市民對未來失業率或工資變動有顧慮，未必敢借錢。

相關字詞﹕私人貸款 花旗銀行 稅貸

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