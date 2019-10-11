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魯大師首日飈2.2倍 逾1年最勁新股 每手賺5900元 張智威：炒風勁散戶需謹慎

【明報專訊】奇虎360旗下的內地軟件公司魯大師（3601）昨首日掛牌，全日勁升近2.2倍，收報8.6元，帳面計每手賺5900元。以升幅倍數而言，堪稱逾一年以來首日表現最強的新股。同日掛牌的「鞋王」百麗國際分拆出的滔搏（6110）早前下限定價8.5元掛牌，昨日表現亦理想，升8.8%，收報9.25元。有分析師直指魯大師昨表現誇張，雖其母公司奇虎於內地認知度高，但亦不至於支撐如此升幅，相較之下滔搏業務較穩定，投資者未來可考慮追入。

明報記者 馬迪帆

魯大師早前以每股2.7元總計發售6000萬股，昨日該股成交錄得1.88億股。首日大升後，公司市值亦水漲船高，升至22.36億元。魯大師大股東為內地重磅科網股奇虎360，業務主要為提供系統評測及監控的軟件，公司依靠線上廣告及銷售電子設備為收入來源。根據招股書，公司去年錄得溢利及全面收益7598萬元人民幣（約8363萬港元），按年升35%。滔搏昨日則錄得25.3億元成交，股東之一鼎暉投資昨日表示，滔搏系因業績突出提前一年上市，百麗鞋業有望於未來幾年內上市，但未確定是否會再度來港掛牌。

信誠證券聯席董事張智威表示，因奇虎360於內地知名度高，昨日或有北水參與炒作，同時亦因貨源歸邊，因此首日股價做好。不過他表示，該股始終「炒風明顯」，投資者要謹慎考慮。耀才證券研究部總監植耀輝表示，對魯大師業務盈利模式及前景有所保留，相反零售股滔搏規模較大，加上依靠內地消費，現時價格不貴，或可追貨。

植耀輝：對魯大師盈利模式有保留

新股上市之初，往往因供求關係而出現炒風，但據過往經驗，首日表現理想的，往後亦有可能回落，例如首日同樣大升的安樂工程（1977），昨日收低於招股價之下（見附表）。

百威亞太昨回吐3%

半新股百威亞太（1876）本周股價反覆，昨日回吐3%，收報31.5元。暗盤方面則有兩隻股份，內地發展商鑫苑置業分拆出的物業服務公司鑫苑物業（1895）較發售價升13%，收2.35元；新加坡汽車服務提供商傲迪瑪汽車（8418）升6.25%，收0.255元。

路透社：光大集團考慮明年來港上市

另據路透社昨日報道，中國光大集團正考慮重組並於明年來港上市，估計集資額10億至30億美元（約78.4億至235.3億港元），現已聘請摩根大通、中金（3908）及中信証券（6030）為重組顧問。消息人士指出，光大選擇在港上市部分是由於上市流程較短，此外不明朗因素也更少。

 

相關字詞﹕魯大師 中國光大 新股 百威亞太 百麗國際 滔搏國際

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