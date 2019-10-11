領展高位累跌近兩成 將進熊區

本地地產銀行股昨逆市跌

雖然恒指昨日微彈25點，收報25,707點。不過在本地政經持續不穩，本地股相繼被「質低」。希慎（0014）、置富產業（0778）、恒基地產（0012）、恒隆地產（0101）昨日均逆市下跌，分別跌2.39%、0.79%、1.51%及0.68%。本地銀行股恒生銀行（0011）及東亞銀行（0023）亦跌1.13%及0.99%，分別見1年低位及3年低位。友邦（1299）亦見8個月低位，昨日再跌1.1%。與民生消費相關而旗下商場不在示威及衝突範圍的領展，昨日逆市跌至80.5元，並且貼近2017年以來的上升軌，自7月5日創下最高位99.8元以來，累計下跌19.34%。港鐵方面更持續弱勢，昨日低見42.7元，跌1.2%，由7月18日最高位計，累積下跌23.41%。

市場憧憬中美雙方有機會達成局部協議，截至昨晚10時45分，恒指夜期高水250點，高見25,958點。離岸人民幣單日波幅超過700點子，晚上高見7.1081，較昨早低位反彈600點子（1萬點子相當於1元）。

憧憬中美達局部協議 夜期高水

時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示，目前港股陷入政治市，經濟又走差，加上盛傳外資做了不少空倉未平，香港有機會成為全球最早陷入衰退市場之一，因此預期商場股會表現不濟。

匯盈資產管理董事總經理謝明光更形容，隨着租戶要求減租壓力增加，收租股跌幅將會加深，即使領展在內地參與投資，但是投資成績有待反映，因此後市未見樂觀。短期內大市最多升抵26,300點。