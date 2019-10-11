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蔡金強：停駛挫三大主業 股價下跌空間大

【明報專訊】港鐵（0066）向商戶減租，目前雖然仍未知道哪些商戶可受惠及減幅多少，但奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強表示：「（港鐵股價）仲有好大downside（下行空間）。」他續稱，港鐵三大主業均嚴重受到列車停駛關站影響，預期佔港鐵EBIT（息稅前利潤）約三成的香港車站商務收入，下半年或跌15%至20%，香港物業租務收入亦要跌5%至10%。他相信在盈利前景不明朗下，港鐵將難以支持其2600億元的超高估值。

下半年港車站商務收入料跌逾15%

目前香港車站商務、香港物業租賃及管理業務、香港客運業務，各佔港鐵約三成EBIT，餘下則來自物業發展收入（見表）。

蔡金強表示，現時港鐵經常關站或提早停駛，站內租戶所受影響肯定最大，「港鐵肯定要盡快減租，若房委會、領展（0823）等減三成至五成，港鐵最少亦要減三成」，加上車站廣告收入估計亦會受到影響，估計下半年香港車站商務收入要跌15%至20%。至於香港物業租賃及管理業務，他指出，除了難以加租外，在零售市道轉差下，租金分成（turnover rent）亦會受損，預料收入亦要跌5%至10%。

據港鐵公布數字，8月份日均乘客量為452.3萬人次，按月及按年跌4%及近5%，對上一次日均乘客量跌至相若水平，已要追溯至4年前。8月總乘客量為1.309億人次，按年亦跌7.5%。蔡金強表示，除乘客量下跌，港鐵現時已將「早晨折扣優惠」的七五折擴大至六五折，相信往後可能重推「搭十送一」，客運收入亦要減少。

或需擴大票價優惠 客運收入挫

事實上，今年上半年港鐵業績已非樂觀，由於沙中線紅磡站事件及屯馬線要作出20億元撥備，以及英國First MTR South Western Trains Limited作出4.3億元撥備，兩項撥備合共24.3億元，拖累港鐵中期純利按年下跌22.3%至55.06億元。蔡金強估計，港鐵去年度基本業務利潤約112.63億元，估計今年至少縮減至100億元，而且尚未計及沙中線所需撥備等。

他表示，港鐵今年只有約百億基本業務利潤，反問如何支持現時2600億元市值、20至30倍市盈率的高估值，以及約2.5厘的股息率，預期港鐵股價尚有很大下行空間。

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