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港鐵推臨時減租 首批目標小租戶 商戶：關站拖累人流 租務部未覆減租方案

【明報專訊】近日多次關閉車站及縮短營運時間的港鐵（0066），其做法同時打擊旗下商場及站內商戶的生意。在零售及飲食業界「千呼萬喚」下，港鐵昨日宣布推出臨時租金調整。港鐵表示，已經率先為部分生意影響較大的小商戶提供臨時租金調整方案，稍後亦會因應環境變化再檢視延長租金調整政策，惟未有披露減租幅度。不過，有港鐵旗下商場小租戶表示，收到消息後即致電港鐵租務部查詢減租安排，惟租務部回覆，暫未有詳細方案，會進一步觀察情况。

明報記者 葉子晴

因應本港社會運動持續，零售及飲食行業大受打擊，零售管理協會及相關組織多次向全港商舖業主發信呼籲減租，以共渡時艱。但協會主席謝邱安儀前日（9日）表示，雖然近期開始有私人商舖業主願意減租，但減租幅度僅一成多至最多三成，為期兩至三個月，除太古地產（1972）及希慎（0014），普遍大商場仍然未有減租。

稱稍後再檢視延長租金調整

港鐵昨日終於回應業界訴求，表示商戶在現時環境下，生意難免受到影響，但程度不一，並已經首先為部分生意影響較大的小商戶提供臨時租金調整方案，稍後亦會因應環境變化，再檢視延長租金調整。

公司又稱，很多鐵路物業上蓋和站內的商戶均為公司多年的合作伙伴，公司深切了解他們的經營壓力，並會評估商戶業務所受影響性質、規模及受影響程度，公司會制訂不同方案，協助商戶共渡時艱，同時又提到，正積極收集商場營運數據，並與商戶保持密切溝通，強調會因應個別情况提供適切的紓困措施。

杏花新城商戶：長周末「冇咩人嚟」

本報記者昨日走訪港鐵旗下杏花新城，有不願具名的非連鎖式時裝零售商表示，港鐵租金調整的消息一公布後，她已經主動聯絡商場租務部查詢減租安排，不過對方回覆，暫時未有詳細方案，要進一步視乎情况後再作安排。她提到，自己未見過市道如此差，再加上由於鐵路不通的情况下，過去長周末「冇咩人嚟」，經營壓力十分大，因此希望能夠落實減租。

本月共6日縮短營運時間或停運

港鐵在本月5日宣布，暫停全日所有車站的營運，直至昨日已有合共6日未能恢復原本的營運時間，同時尚有1個站繼續關閉。事實上，政府轄下的房協及房委會已率先於9月中旬宣布，向旗下商戶及工廠大廈單位租戶提供為期6個月租金減免，減免幅度為50%，各大地產商中，太古地產率先跟上政府腳步，於上月20日宣布為部分租戶提供臨時租金調整，另希慎稍後亦宣布，因應個別情况給予租戶短期租金優惠，並開展更多推廣活動。

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