華大酒店鄭啟文：憂酒店裁員潮 籲4招紓困

內地「十一黃金周」一連7日，根據入境處統計期內累計整體出入境旅客有逾471萬人次，比去年同期逾670萬人次，按年下跌近三成；其中內地入境旅客按年大跌逾五成，至67.1萬人次，創「十一黃金周」近九年來新低。

華大酒店目前在本港擁有及經營6間酒店，包括最佳盛品酒店尖沙嘴、華大盛品酒店、華麗銅鑼灣酒店、華美達海景酒店、華麗酒店及華麗都會酒店，至今年6月底止資產規模達25.2億元，上半年收入達2.4億元，盈利達6508萬元，在市場上有一定規模。

鄭啟文表示，可以將本港酒店分為兩大類，第一類是主要接待自由行個人旅客、位於市中心及鄰近地鐵站的酒店；另一是專門接待旅行團遊客、位處荃灣、葵涌、觀塘等工業區的酒店。

每年2800萬過夜旅客 七成來自內地

鄭啟文分析，對於酒店業來說，過夜旅客尤其重要，而去年訪港的過夜旅客達2800萬人次，若以地區分類，當中逾70%、即2000萬來自中國內地、500萬來自亞洲其他國家、300萬來自歐美及其他各地的長途客；以性質分類，當中80%屬自由行個人旅客，他們多數選擇住在市中心，其餘20%屬旅行團旅客。

據鄭啟文介紹，華大酒店在本港擁有的6間酒店，位於銅鑼灣、北角、上環及尖沙嘴等市中心優質地點，不少是以華美達（Ramada）及 盛品（Bestwestern）等兩個在中國、歐洲及美國均著名的國際品牌經營，而且定價在中間水平，加上由互聯網及全球批發代理所組成的強勁銷售網絡，有關酒店過往不論市况好壞均維持接近100%的出租率。

貿戰逢社會運動雪上加霜

隨去年下半年爆發中美貿易戰，今年在本港舉行的貿易展覽反應往往未如人意，故此高端酒店的客源早已因此大跌；鄭啟文形容，近月本港社會動盪，多個國家均對本港發出旅遊警告，引致訪港旅客大幅減少，無疑令本港酒店業雪上加霜，這對專門接待旅行團、位於工業區酒店的負面影響尤其重大。

「反修例運動爆發以來，內地訪港旅行團大跌至接近零，拖累整體訪港內地過夜旅客亦大跌逾60%……位於工業區的酒店在這情况下是最受累的，因為它們通常以旅行團作為客戶……面對需求急跌，它們部分需要將房租降至低於100元割價求存」。

自由行延遲預訂 酒店減租求存

鄭啟文指出，本港反修例運動並沒有令鄰近廣東省居民以自由行方式訪港顯著減少，不過這批旅客因應是次危機的特質，往往會在起行前幾日才預訂酒店，所以本港所有酒店均遭遇早期預租率（Early Booking Rate）大跌的挑戰。以華大酒店的情况來說，客戶大多數在起行前3天始預訂酒店，故集團選擇下調房租以在需求淡靜的市場爭取租客，「有些酒店維持原價房租，結果入住率跌至30%，需要裁減人手以節省費用；華大酒店的策略是願意減價，爭取維持100%的入住率，所以幾乎整體員工也可以繼續有工開，「由於我們的酒店以接待自由行個人旅客而聞名，即使香港整體過夜旅客數目大跌逾60%，旗下酒店的入住率仍然接近100%；雖然我們每間客房的售價大跌，但是整體仍然保持盈利」。

至於本港個別酒店積極爭取本地人的生意，例如推出住宿一晚便送兩餐自助餐，但鄭啟文認為此舉可以吸納的客源有限，對業績改善的幫助料不大。

若向前望的話，鄭啟文指出，在內地旅客訪港的情况明顯改善前，本港酒店業界本身並沒有方法可顯著提升房租及入住率，由於不少同業現已經營艱難，擔心業界在明年農曆新年後將出現裁員潮。

SARS曾補貼旅客來港消費 可再推

鄭啟文認為，若港府體恤酒店業界的困境，認同情况在可以預計將來亦難以好轉的話，短期可以從兩方面提供協助，包括:（1）參考2003年SARS後的做法，港府可在一段時間內向所有訪港旅客免費派發消費券，只可於本港酒店及食肆使用，以公帑來補貼全球旅客來港消費；（2）由於位於工業區、主要接待旅行團的酒店在目前情况下是最受累的，部分需要將房租降至低於100元割價求存，建議港府以日租300元向它們簽訂3年租約，再作為過渡房屋出租予有需要的市民、尤其是年輕人，他形容此舉屬一舉兩得，包括可以暫時紓緩公營房屋不足的問題，同時也可以為一些處於困境的酒店業主提供幫助。

更長遠來說，鄭啟文指出，港府亦有兩大方法可以顯著提升酒店業的經營環境。首先，現時內地具規模的城市達600個，當中僅有46個城市的居民可以自由行的方式來港旅遊，其餘554個城市居民必須跟隨旅行團。他認為，本港可以向中央政府尋求支持，逐步開放更多內地城市居民以自由行來港旅遊，「如果本港社會秩序回復正常，加上全部內地城市的居民均可以自由行來港旅遊，本港酒店、旅遊以至整個零售業將會繁榮興旺」。

千幢工廈可改酒店 提供60萬房間

鄭啟文另一突破性的建議，是希望港府可以放寬酒店用途的限制，指此舉可以同時解決本港住宅短缺及工業區酒店供應過剩的問題。

「目前港府對大部分酒店設有眾多限制，例如不容許酒店房間內設有廚房、租期不可超過1個月、酒店業主不可拆售房間等等，目標便是令有關單位不適合港人當作住宅來居住。我相信假如港府拆牆鬆綁放寬上述規定，酒店的價值可以大幅提升」。

他續說，估計本港有1000幢工廈符合要求可以改建酒店，其主要分佈於荃灣、葵涌、青衣、觀塘、屯門、元朗、觀塘、黃竹坑等，以每幢工廈平均可興建600間酒店房間，合共可以興建60萬間酒店房間，只要這些酒店房間獲賦予住宅的替代功能，可以長租或出售，住宅供不應求的問題便可以迎刃而解。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]