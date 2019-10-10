湯文亮：投資物業如登高爬山

有fans問幾時可以買樓？這是一個好問題，不同日子有不同答案，重陽節答案當然是登高行山，理由很簡單，就是秋高氣爽，現在不但利息低，而且在可見的將來，利息仍然會維持在低水平，而香港銀行結餘仍然充足，銀行樂於借錢給客戶買樓，雖然樓市受印花稅辣招影響，好彩政府還未推出什麼限購令，整體而言，樓市仍然可以說是秋高氣爽。

不過，即使秋高氣爽，亦隨時會出現狂風暴雨，好似現在的社會運動，大家在買樓之前絕對沒有預料得到，所以，買樓同行山一樣，雖然是秋高氣爽，亦要準備充足。

升市加碼投資物業需注意風險

有不少人見到樓市的形勢大好，樓價不斷上升，便不斷加碼投資物業，甚至利用已升值的物業加按，置投資風險不顧，造成資產負債比率經常都處於高水平。如果秋風送爽，他們的資產的確會膨脹得很快，但稍有阻滯，他們便會陷入財務困境，不但一無所有，甚至會成為負資產者。

其實，買樓就好似登高行山，登高時間愈長，難度愈高，受傷的機會愈大；而買樓太多，負債比率愈高，風險就會愈大，最安全方法就是趁物業升值的時候減持一些非核心資產，輕裝上陣，不會大勝，但亦不會大敗。投資物業是一個長時間遊戲，考驗投資者耐性，首要條件就是不要被淘汰出局，能夠生存的始終會成為勝利者。

各位fans聽得很開心，自不然提出很多問題，好似永遠不會完結，長此下去，阻礙了我們的登高大計，唯有借社運人士的一句話，各人因不同需要而買樓，與各自爬山一樣，搵一條適合自己途徑，我講的只不過是一個大綱，並不是金科玉律，咁樣講才可以甩身。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]