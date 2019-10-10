經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮：投資物業如登高爬山

【明報專訊】重陽節當日去了行山，見到不少fans，大家似乎有默契，就是不談及近日因修訂《逃犯條例》引發的政治問題，否則小則有傷感情，大則口角動武。

有fans問幾時可以買樓？這是一個好問題，不同日子有不同答案，重陽節答案當然是登高行山，理由很簡單，就是秋高氣爽，現在不但利息低，而且在可見的將來，利息仍然會維持在低水平，而香港銀行結餘仍然充足，銀行樂於借錢給客戶買樓，雖然樓市受印花稅辣招影響，好彩政府還未推出什麼限購令，整體而言，樓市仍然可以說是秋高氣爽。

不過，即使秋高氣爽，亦隨時會出現狂風暴雨，好似現在的社會運動，大家在買樓之前絕對沒有預料得到，所以，買樓同行山一樣，雖然是秋高氣爽，亦要準備充足。

升市加碼投資物業需注意風險

有不少人見到樓市的形勢大好，樓價不斷上升，便不斷加碼投資物業，甚至利用已升值的物業加按，置投資風險不顧，造成資產負債比率經常都處於高水平。如果秋風送爽，他們的資產的確會膨脹得很快，但稍有阻滯，他們便會陷入財務困境，不但一無所有，甚至會成為負資產者。

其實，買樓就好似登高行山，登高時間愈長，難度愈高，受傷的機會愈大；而買樓太多，負債比率愈高，風險就會愈大，最安全方法就是趁物業升值的時候減持一些非核心資產，輕裝上陣，不會大勝，但亦不會大敗。投資物業是一個長時間遊戲，考驗投資者耐性，首要條件就是不要被淘汰出局，能夠生存的始終會成為勝利者。

各位fans聽得很開心，自不然提出很多問題，好似永遠不會完結，長此下去，阻礙了我們的登高大計，唯有借社運人士的一句話，各人因不同需要而買樓，與各自爬山一樣，搵一條適合自己途徑，我講的只不過是一個大綱，並不是金科玉律，咁樣講才可以甩身。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

愛海頌均呎1.87萬 3年同區新盤最平 2房折實722萬入場 長實逾兩年最大項目
愛海頌均呎1.87萬 3年同區新盤最平 2房折實722萬入場 長實逾兩年最大項目
長實趙國雄：捐農地遠水未必能救近火
長實趙國雄：捐農地遠水未必能救近火
本月首9天8宗新盤撻訂 匯璽III佔7宗
本月首9天8宗新盤撻訂 匯璽III佔7宗
君傲灣2房險守700萬 今年新低
君傲灣2房險守700萬 今年新低
北京道一號26樓全層 富衛保險76萬預租
北京道一號26樓全層 富衛保險76萬預租
荃灣鱟地坊迷你舖750萬易手 5年蝕70萬
荃灣鱟地坊迷你舖750萬易手 5年蝕70萬
叙福樓3店結業 指港鐵關站加劇問題 黃傑龍：員工上班客人出行皆受影響
叙福樓3店結業 指港鐵關站加劇問題 黃傑龍：員工上班客人出行皆受影響
港澳台同店銷售跌 包浩斯發盈警
港澳台同店銷售跌 包浩斯發盈警
美團再創新高 市值突破5000億
美團再創新高 市值突破5000億
花旗：騰訊停播NBA 影響本季廣告收入
花旗：騰訊停播NBA 影響本季廣告收入
大摩籲減持匯控恒生 虛銀加入競爭 降港銀目標價
大摩籲減持匯控恒生 虛銀加入競爭 降港銀目標價
昨逾7億「北水」淨買入匯控
昨逾7億「北水」淨買入匯控
標普：發展商可抵禦減租
標普：發展商可抵禦減租
港競爭力排名升至第三 勞工保障全球排116名 未反映示威影響
港競爭力排名升至第三 勞工保障全球排116名 未反映示威影響
司法獨立貪污程度 評分下跌
司法獨立貪污程度 評分下跌
港交所：或收購其他交易所
港交所：或收購其他交易所
泰興光學05年爆煲 會計師核數師罰45萬
泰興光學05年爆煲 會計師核數師罰45萬
曠視入黑名單 高盛研棄保薦 摩通未回應 公司：上市計劃不變
曠視入黑名單 高盛研棄保薦 摩通未回應 公司：上市計劃不變
海康威視被美制裁 標普列負面觀察名單
海康威視被美制裁 標普列負面觀察名單
儲局加買短債 紓資金緊張 鮑威爾：月底準備就緒 不等同過往QE
儲局加買短債 紓資金緊張 鮑威爾：月底準備就緒 不等同過往QE
美漢用藥後乳房變大 強生被裁賠償624億
美漢用藥後乳房變大 強生被裁賠償624億
阿里伙俄企拓支付服務
阿里伙俄企拓支付服務
張兆聰：領展臨減租壓力 向下突破勿急撈
張兆聰：領展臨減租壓力 向下突破勿急撈
梁志麟：英硬脫歐降溫 鎊匯料先整固
梁志麟：英硬脫歐降溫 鎊匯料先整固
李曉佳：NBA需要中國 還是中國需要NBA？
李曉佳：NBA需要中國 還是中國需要NBA？
陸振球：期金商業淨沽倉新高 金價須守1460美元
陸振球：期金商業淨沽倉新高 金價須守1460美元
技術取勝：恒生150元不容有失
技術取勝：恒生150元不容有失
Uber再委任港區總經理
Uber再委任港區總經理
桐成易名火幣獲通過
桐成易名火幣獲通過
劉思明：內房逆市奇葩 擇「強」而噬
劉思明：內房逆市奇葩 擇「強」而噬
周顯：「千萬求一路」噱頭而已
周顯：「千萬求一路」噱頭而已
華大酒店鄭啟文：憂酒店裁員潮 籲4招紓困
華大酒店鄭啟文：憂酒店裁員潮 籲4招紓困
英脫歐長遠有利 擬3億鎊購倫敦酒店
英脫歐長遠有利 擬3億鎊購倫敦酒店