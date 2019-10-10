周顯：「千萬求一路」噱頭而已

這牽涉到「deal structure」。

甚麼叫「求一路」呢？基本上並沒法子可以定義，你寫一個很詳細的plan出來，他們改頭換面用了，你奈何不得，因為關係太多的政策，而政策這東西，大同小異，抄了，也沒有人知道。如果你這條路只有幾隻字，只是一條橋段，更加是不值一提了。

財技最重要deal structure

所以，如果是有心付錢，就要把這1000萬元，視為已出之物，總之在某月某日之前，投交進來，評審之後，最高分數的，就得到1000萬元，這樣子，必然得到大量的主意，有的有用，有的沒有用，但至少會有很多的反應。別說是1000萬元了，就是只付10萬元，也已經很不錯了。

所以說，「千萬求一路」，不過是一場騙局，出出風頭而已，大家也不必太過認真，說甚麼，一條出路，怎只值千萬呀？真實是，對方是一毫子也沒有出呢！（廣告費除外）

以上例子證明，玩財技，deal structure的重要性，好像日前有人問我搞一個「照保loan」，我馬上說，這要loan不離開lender的口袋，才可以做得到。合格了之後，還要看看對方的身分，評估counterparty risk，大部分的刁，一看就知是老千局了！

[周顯 投資二三事]