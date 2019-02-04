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經濟
2019年10月10日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
愛海頌均呎1.87萬 3年同區新盤最平 2房折實722萬入場 長實逾兩年最大項目
長實趙國雄：捐農地遠水未必能救近火
本月首9天8宗新盤撻訂 匯璽III佔7宗
君傲灣2房險守700萬 今年新低
北京道一號26樓全層 富衛保險76萬預租
荃灣鱟地坊迷你舖750萬易手 5年蝕70萬
叙福樓3店結業 指港鐵關站加劇問題 黃傑龍：員工上班客人出行皆受影響
港澳台同店銷售跌 包浩斯發盈警
美團再創新高 市值突破5000億
花旗：騰訊停播NBA 影響本季廣告收入
大摩籲減持匯控恒生 虛銀加入競爭 降港銀目標價
昨逾7億「北水」淨買入匯控
標普：發展商可抵禦減租
港競爭力排名升至第三 勞工保障全球排116名 未反映示威影響
司法獨立貪污程度 評分下跌
港交所：或收購其他交易所
泰興光學05年爆煲 會計師核數師罰45萬
曠視入黑名單 高盛研棄保薦 摩通未回應 公司：上市計劃不變
海康威視被美制裁 標普列負面觀察名單
儲局加買短債 紓資金緊張 鮑威爾：月底準備就緒 不等同過往QE
美漢用藥後乳房變大 強生被裁賠償624億
阿里伙俄企拓支付服務
張兆聰：領展臨減租壓力 向下突破勿急撈
梁志麟：英硬脫歐降溫 鎊匯料先整固
李曉佳：NBA需要中國 還是中國需要NBA？
陸振球：期金商業淨沽倉新高 金價須守1460美元
技術取勝：恒生150元不容有失
Uber再委任港區總經理
桐成易名火幣獲通過
劉思明：內房逆市奇葩 擇「強」而噬
周顯：「千萬求一路」噱頭而已
湯文亮：投資物業如登高爬山
華大酒店鄭啟文：憂酒店裁員潮 籲4招紓困
英脫歐長遠有利 擬3億鎊購倫敦酒店
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技術取勝：恒生150元不容有失
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【明報專訊】華電福新1.6元料有阻力（圖）
友邦65元中線關鍵（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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