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梁志麟：英硬脫歐降溫 鎊匯料先整固

【明報專訊】政治事件繼續左右環球金融市場。中美貿易代表將於今日會面，即使今次談判氣氛良好，但投資者已有心理準備美國總統特朗普的一言一行有機會令雙方關係突然180度轉變，中美談判可能令大市有波幅但缺乏方向。

日圓料106至108.5上落

另一方面，早前美國公布的製造業採購經理指數急跌令市場擔心當地經濟步入衰退，將支持避險貨幣日圓。技術上美元兌日圓未能突破上月高位108.50後回落，料後市於106至108.50上落。

英國脫歐談判是另一市場焦點。歐盟委員會主席容克跟英國首相約翰遜通電話後發表聲明，形容新脫歐方案有正面進展，但仍要商討補底方案、海關等實質管理及條款，似乎態度較之前軟化。縱使雙方仍需時協商，但似乎硬脫歐的風險降低。暫時英鎊繼續受消息主導，短線於1.21至1.24上落。

近日數據欠佳令美元回落，但論減息及量寬壓力，聯儲局仍遠低於其他國家，因此預期美元下跌空間有限。暫時美匯指數仍處於上升通道，後市於98.6至99.5上落。美國明日公布10月份密歇根大學景氣指數，市場預期由93.2跌至92.0，要留意一旦跌穿2016年低位87.2將確定指數勢頭向下。

雖然歐元近日受惠於美元回落，但當地基本面未見改善，料匯價繼續受制於下降通道頂部，整固後下試月初低位1.0880。美元兌瑞郎於上升通道，後市於0.9860至1.0030上落。

澳洲儲備銀行下周二公布議息紀錄，估計將重申鴿派政策取態。澳元處於一浪低於一浪格局，料整固後可下試0.66水平。新西蘭明早公布製造業採購經理指數，估計維持弱勢，料紐元整固後下試月初低位0.62，短線阻力為50天線0.6370。油價下跌將限制加元表現，料美元兌加元於1.32至1.34上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

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