阿里伙俄企拓支付服務

估計年營業額逾140億美元

阿里巴巴集團CEO張勇稱，這合作將有助於合資公司加快在俄羅斯及其他俄語國家的數碼經濟發展，也是阿里全球化的重要里程碑。

另外，Twitter承認，錯誤把用戶用作保安認證的電郵及電話號碼，用於廣告用途，向廣告商的潛在顧客打廣告。Twitter為事件道歉，稱暫未知全球有多少用戶受影響，但強調未有將用戶資料提供給合作夥伴或其他第三方。Twitter稱，相關問題已於9月17日解決，但未知該公司為何現在才公布事件。目前未知事件是否違反了《歐洲通用數據保護條例》。Twitter向《金融時報》稱，正與監管機構合作。該公司在兩個月前才承認，因為一些「選項設置可能未達預期效果」，令Twitter未經用戶授權，與廣告商分享了部分用戶數據接近一年。Twitter上月表示，仍為此事進行調查。

（綜合報道）

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