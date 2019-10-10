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阿里伙俄企拓支付服務

【明報專訊】《華爾街日報》報道，阿里巴巴旗下的支付寶，將與俄羅斯互聯網公司Mail.ru、俄羅斯控股公司USM、俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）及俄羅斯主要電訊商MegaFon合作，共同設立一家合資企業，為俄羅斯用戶提供數碼支付服務。相關合作將瞄準俄羅斯迅速增長的電商市場，估計其每年營業額超過140億美元。消費者將能透過新合資企業，在網上購買服裝、電子產品等，俄羅斯中、小型企業亦可藉此進入亞洲市場。

估計年營業額逾140億美元

阿里巴巴集團CEO張勇稱，這合作將有助於合資公司加快在俄羅斯及其他俄語國家的數碼經濟發展，也是阿里全球化的重要里程碑。

另外，Twitter承認，錯誤把用戶用作保安認證的電郵及電話號碼，用於廣告用途，向廣告商的潛在顧客打廣告。Twitter為事件道歉，稱暫未知全球有多少用戶受影響，但強調未有將用戶資料提供給合作夥伴或其他第三方。Twitter稱，相關問題已於9月17日解決，但未知該公司為何現在才公布事件。目前未知事件是否違反了《歐洲通用數據保護條例》。Twitter向《金融時報》稱，正與監管機構合作。該公司在兩個月前才承認，因為一些「選項設置可能未達預期效果」，令Twitter未經用戶授權，與廣告商分享了部分用戶數據接近一年。Twitter上月表示，仍為此事進行調查。

（綜合報道）

[國際金融]

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