美漢用藥後乳房變大 強生被裁賠償624億

9歲起服維思通 強生無警告

26歲的事主默里（Nicholas Murray），在9歲時被診斷患有自閉症，開始服用醫生處方的維思通，其後他乳腺發育異常。維思通用於治療精神分裂症、躁鬱症及與自閉症相關的煩躁不安，是強生在2008年失去該藥在美國的專利權之前，其最暢銷的產品之一。不過維思通因導致男孩出現男性乳腺發育症，而面臨超過1.3萬宗訴訟。這些訴訟通常聲稱，強生知道這種副作用的風險，但沒有充分向醫生說明。今次裁決是維思通相關索償訴訟中，賠償金額最大的一宗，也是強生最新一宗的巨額賠償。

今年8月，俄克拉何馬州一名法官下令強生支付5.72億美元，理由是其加劇了該州的鴉片類藥物成癮危機。

去年，密蘇里州聖路易斯市巡迴法院裁定，22名婦女對強生爽身粉引致卵巢癌的指控成立，強生應向這些婦女及其家人支付46.9億美元賠償。

強生否認這些指控，並尋求對嬰兒爽身粉和鴉片類藥物的判決提出上訴。

不過，強生本月初與俄亥俄州兩個縣達成庭外和解，向對方賠償2040萬美元，換取避免就鴉片類藥物事件捲入聯邦法院訴訟。該兩個縣指控強生助長了鴉片類藥物流行。強生不承認相關責任。

（華爾街日報）

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