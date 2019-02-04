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美漢用藥後乳房變大 強生被裁賠償624億

【明報專訊】近期陷入多宗巨額索償訴訟的美國醫療保健用品公司強生（Johnson & Johnson）再收到天價罰單。美國費城一個陪審團裁定，強生須向馬里蘭州一名男子支付80億美元（約624億港元），賠償他因年幼時服用強生的抗精神病藥物維思通（Risperdal）導致乳房變大，而強生未有就這風險發出適當警告。強生反對裁決，認為罰款金額高得不成比例，將提出上訴。

9歲起服維思通 強生無警告

26歲的事主默里（Nicholas Murray），在9歲時被診斷患有自閉症，開始服用醫生處方的維思通，其後他乳腺發育異常。維思通用於治療精神分裂症、躁鬱症及與自閉症相關的煩躁不安，是強生在2008年失去該藥在美國的專利權之前，其最暢銷的產品之一。不過維思通因導致男孩出現男性乳腺發育症，而面臨超過1.3萬宗訴訟。這些訴訟通常聲稱，強生知道這種副作用的風險，但沒有充分向醫生說明。今次裁決是維思通相關索償訴訟中，賠償金額最大的一宗，也是強生最新一宗的巨額賠償。

今年8月，俄克拉何馬州一名法官下令強生支付5.72億美元，理由是其加劇了該州的鴉片類藥物成癮危機。

去年，密蘇里州聖路易斯市巡迴法院裁定，22名婦女對強生爽身粉引致卵巢癌的指控成立，強生應向這些婦女及其家人支付46.9億美元賠償。

強生否認這些指控，並尋求對嬰兒爽身粉和鴉片類藥物的判決提出上訴。

不過，強生本月初與俄亥俄州兩個縣達成庭外和解，向對方賠償2040萬美元，換取避免就鴉片類藥物事件捲入聯邦法院訴訟。該兩個縣指控強生助長了鴉片類藥物流行。強生不承認相關責任。

（華爾街日報）

[國際金融]

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