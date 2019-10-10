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儲局加買短債 紓資金緊張 鮑威爾：月底準備就緒 不等同過往QE

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾周三凌晨透露，聯儲局快將增加短期美國國債購買量，以避免貨幣市場再次出現上月的資金緊張情况。他未透露聯儲局將購入多少債券，以及購買的速度等，僅表示聯儲局已接近最終定案，暗示買債將在10月底的政策會議期間準備就緒。鮑威爾強調，即將採取的措施，目的是維持對超短期貸款利率的控制，而並非2008至14年間主要購入長債的量寬（QE）刺激措施。市場等待聯儲局凌晨公布的上月會議紀錄，會否為利率走向透露更多端倪。

中美將於今天展開新一輪貿易談判，消息指中方對與美方達成部分協議持開放態度，刺激美股昨早段向上。財富管理機構Canaccord Genuity的分析師將蘋果的目標股價，由240美元上調至260美元，刺激蘋果股價早段升0.7％。

為調控短息 無透露買債規模

聯儲局8月停止縮表，但之前未透露將在何時再擴大資產負債表。目前資產負債表上的商業銀行準備金持續下降。上月超短期融資市場出現資金緊張情况，反映銀行業愈來愈不願意借出自己的準備金。根據《華爾街日報》的數據，準備金在上月的規模降至1.4萬億美元以下，是2014年聯儲局停止買債時的一半。這主要由於過去兩年，聯儲局任由部分債券到期後不再投資。

鮑威爾稱，官員目前考慮購買較短期的美國國債，而不是較長期的美國國債。聯儲局認為，持有長期證券可降低長期利率，推動投資者買入股票和債券，從而提振經濟。至於偏重於短期證券的資產組合所提供的刺激較少，甚至沒有。新計劃的目的，是重建金融體系中的準備金水平。

數據反映招聘開始減慢

鮑威爾稱，聯儲局希望提供足夠的準備金，以控制聯邦基金利率和其他短期貸款利率，毋須像過去3周進行市場干預。上月短期抵押貸款的回購利率飈升，促使聯儲局作出干預。每天經回購市場的資金流動規模超過1萬億美元，倘市場運行受影響，可能影響到企業和消費者支付的利率，拖累經濟增長。

部分聯儲局官員認為，應對融資市場壓力的最簡單辦法是購買美國國債，在上月的準備金基礎上，建立1500億或2500億美元的準備金「緩衝」。市場分析師稱，鮑威爾的言論讓聯儲局的中長期計劃更明朗化。不過鮑威爾對本月底會否再次減息不置可否，稱距議息會議還有數周，將密切關注未來數據，似乎對減息持開放態度。昨公布的美國職位空缺及勞工流轉調查報告（JOLTS）顯示，8月職位空缺按月減少12.3萬個，總數為705.1萬個，是去年3月以來最低，反映閒置勞動力收緊，招聘開始減慢。

近期疲弱的製造業數據，提升了市場對本月底減息的預期。鮑威爾認為，美國經濟前景仍然有利，「最可能出現的」情况是經濟繼續增長，但隨着全球風險的變化，聯儲局將採取「適當」行動，維持經濟擴張。

IMF擱置增華投票權比重

此外，日本知情官員向路透社稱，由於美國堅決反對，國際貨幣基金組織（IMF）將暫時擱置調整投票權比重的計劃。該計劃將使中國的影響力超越日本，在IMF發言地位升至第二，僅次於擁有否決權的美國。

（綜合報道）

[國際金融]

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