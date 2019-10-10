曠視入黑名單 高盛研棄保薦 摩通未回應 公司：上市計劃不變

明報記者 馬迪帆

路透社稱，高盛回覆查詢時表示「有鑑於近期發展」，正評估曠視的保薦工作。此前市傳曠視本預計今年第四季來港上市，集資最多10億美元（約78億港元）。初步招股文件顯示，曠視聯席保薦人包括高盛、摩根大通及花旗銀行，均為總部位於美國的大行，意味他們可能全部都要對事件重新評估。

路透社引述消息人士指，高盛在出任曠視保薦人前已有進行全面評估，並且進行盡職調查過程。本報昨日查詢曠視保薦人，高盛表示現階段無評論，摩根大通則未有回應。

銀行家：美施禁售令 投行感壓力

曠視回覆本報查詢稱，公司不評論高盛決定，但並無打算更改於香港的上市計劃。本次美國商務部將包含曠視在內的8間中國企業，以及20間中國政府機構列入貿易黑名單，禁止清單上的公司及機構未經美國政府批准，從知名晶片製造商高通、英特爾等美國公司購買零件。曠視早前曾回應，表示強烈反對美國政府決定，認為處罰毫無根據。根據招股書，去年曠視於硬件成本上花費3.3億元人民幣（約3.6億港元），佔收入約23%。

資深金融及投資銀行家溫天納表示，相信美國政府的「禁售令」為投行帶來壓力，最終保薦人是否要退出合作需自行決定，惟認為曠視上市計劃將增添很大障礙。他表示，相信未來5至10年實體清單將會愈來愈長，而美國投資者在投資業務敏感的中國科技企業時，也會更加留心。

安永華南區主管兼亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮表示，相信美國方面知曉曠視科技正處於申請上市階段，而美國「制裁」中資公司上市亦非首次。他表示，曠視未必需要更改保薦人，但估計交易所或會因應其原材料受限的情况，而關注其是否仍適合上市。

彭博：MIT重新研究與商湯合作

另彭博社昨日報道，麻省理工學院（MIT）亦決定重研與商湯科技的合作關係。學院發言人表示，該校一向嚴格遵守出口規章，將會檢視與任何被加入實體清單的機構合作關係，如有必要，將會對雙方的交往作出改動。本報本周曾查詢商湯科技，發言人當時回覆指公司已出售「新疆湯立科技」全部股權。