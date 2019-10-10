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泰興光學05年爆煲 會計師核數師罰45萬

【明報專訊】泰興光學在2005年「爆煲」停牌，涉事核數師事隔14年後終迎來處分，香港會計師公會昨日公布，安永會計師事務所及會計師胡國強因涉及泰興光學清盤事件，沒有或忽略遵守公會頒佈的專業準則，裁定兩者分別繳付罰款35萬元及10萬元，並須共同繳付紀律程序費用共18.5萬元。

泰興光學由有「眼鏡大王」之稱的馬寶基創立並任主席，1993年公司上市，2005年公司財困爆煲，同年馬寶基及兒子、公司行政總裁馬烈堅涉嫌串謀行騙被捕，馬氏父子則於2010年裁定罪成，分別被判入獄12年及10年。

會計師公會指出，安永曾就泰興光學截至2002年12月底的9個月期間，及2003年財務報表發表無保留的核數師意見，胡國強是負責相關審計項目的合伙人。公司被接管後，臨時清盤人發現公司會計處理明顯違規，及後該公司數名高級人員亦被捕。

安永曾發表無保留意見

調查委員會於2017年11月完成調查，認為安永及胡國強須就泰興光學銷售、稅務負債、貸款和預付第三方款項存在審計缺失，對兩者作出投訴，兩者承認投訴屬實。因此經考慮有關情况後，會計師公會裁定上述處罰。

翻查資料，胡國強2010年退休，目前仍任新海能源（1251）獨立非執董及審核委員會主席。

相關字詞﹕馬寶基 香港會計師公會 安永 泰興光學

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