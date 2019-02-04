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港競爭力排名升至第三 勞工保障全球排116名 未反映示威影響

【明報專訊】世界經濟論壇（WEF）昨日公布2019年全球競爭力報告，香港競爭力排名較去年跳升4級至全球第三，而新加坡躍升一位稱冠，美國則失落一哥地位，跌至第二。在四大範疇下12項評分指標中，香港有4項拿下第一，當中兩項更獲100分滿分，但創新能力遠遜新加坡，勞工權益保障也大幅落後而被拉低排名。另外，本港新聞自由也轉差，排名較去年有所下降（見另稿）。

明報記者 陳子凌、馮樂琳

世界經濟論壇今次就全球競爭力排名所進行的調查是於1月及4月進行，換言之，報告反映的是反修例風波前的香港經濟狀態。

宏觀經濟項目 穩定及健康滿分

據報告，香港今年獲得總分83.1分，比去年高0.8分；在環境便利、人力資本、市場、創新生態系統4大範疇下的12項評分指標中，香港於宏觀經濟穩定、健康、產品市場和金融體系4項均獲第一，指標第一的數量在141個經濟體當中最多，而且宏觀經濟穩定和健康更得到100分滿分。

不過，報告指出，香港的最大弱點是其有限的創新能力，在這指標上，香港得分只有63.4分，排26名，比排名13的新加坡低12分。另一個比新加坡遜色的是勞工市場，雖然香港今年於這個指標排名由第11位躍升至第7位，但細項中的勞工權益保障，香港因缺乏對工人的保障而排在116位，與同一細項上排18位的新加坡有顯著距離。

報告稱，排榜首的新加坡在12項評分指標中，有7項指標排名前10；至於美國雖然競爭力下滑一級，但仍是創新強國，商業活力排名第一，創新能力排名第二，僅次德國。至於中國則與去年一樣排第28位，全球競爭力最差的經濟體為非洲乍德。

對於香港在全球競爭力排名上升至第3，港府表示歡迎，指出在12項評分指標上，香港除了4個領域排名第一，在基礎設施及資訊及通訊科技應用亦排名第3；制度也排名第5，反映香港在這些方面的競爭優勢。

港府稱，一直致力提升香港經濟的競爭力及活力，會努力維護香港傳統優勢，包括優良法治傳統、司法獨立、自由開放市場、簡單低稅制、高效公營部門，以及公平及方便的營商環境。

相關字詞﹕新聞自由 創新能力 勞工權益保障 全球競爭力報告 世界經濟論壇

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