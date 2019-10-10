經濟
下一篇 上一篇

標普：發展商可抵禦減租

【明報專訊】標普在本周二維持香港政府的信貸評級及展望不變，該行昨再發表報告，指香港近期的動盪局面，未太影響有獲評級的香港發展商，相信它們有能力抵受樓價及租金下跌的壓力，但報告預期整體樓市到明年底時，相比今年中高峰時，累計會跌兩成。在示威持續第4個月下，可能削弱個別本地公司抵受不明朗因素的能力，甚至連累大型項目的推進。

明年底樓價料較今年高位跌兩成

標普預期，住宅樓價到明年底時會較高峰期下跌10%至20%，若旗下物業組合較高比重面向旅遊、零售及酒店，則會最受影響。根據其所作的敏感度分析，較佳評級的地產公司能夠承受樓價及租金下跌超過40%的壓力，但是提供緩衝基礎較薄弱的地產公司，樓價及租金下跌逾20%之下，評級會受影響。寫字樓租務方面，中環租務持平，東九龍租務持平或輕微受壓。在其眾多經敏感測試的業主中，恒基地產（0012）及新鴻基地產（0016）旗下國際金融中心，因擁有較大比重酒店，承受壓力的能力最低，可承受租值下跌的緩衝空間只有10%。反之長實（1113）則有分散的非地產組合，對香港不穩的情况的敏感度較低。

標普指，在示威持續至第4個月，會削弱個別公司持續承受政治、經濟及商業不明朗下的緩衝能力。該行預期事件或將影響大型項目，或令項目規模縮減。短期內，基建公司可能服務受到干擾及較低交通流量，而受直接影響。但若示威持續，因為商業及消費信心減退，最終會令地產行業受累。

在芸芸公司中，標普以長和（0001）及怡和策略為例，認為兩者經營業務地理分散，處於良好位置去度過波動市况，目前香港業務只各佔兩者EBITDA的5%及30%，怡策在港的業務主要源自置地及牛奶國際，因此兩家公司受香港的示威活動影響較低。

相關字詞﹕香港示威 評級機構 長實 長和 新鴻基地產 太古地產 標準普爾

上 / 下一篇新聞

愛海頌均呎1.87萬 3年同區新盤最平 2房折實722萬入場 長實逾兩年最大項目
愛海頌均呎1.87萬 3年同區新盤最平 2房折實722萬入場 長實逾兩年最大項目
長實趙國雄：捐農地遠水未必能救近火
長實趙國雄：捐農地遠水未必能救近火
本月首9天8宗新盤撻訂 匯璽III佔7宗
本月首9天8宗新盤撻訂 匯璽III佔7宗
君傲灣2房險守700萬 今年新低
君傲灣2房險守700萬 今年新低
北京道一號26樓全層 富衛保險76萬預租
北京道一號26樓全層 富衛保險76萬預租
荃灣鱟地坊迷你舖750萬易手 5年蝕70萬
荃灣鱟地坊迷你舖750萬易手 5年蝕70萬
叙福樓3店結業 指港鐵關站加劇問題 黃傑龍：員工上班客人出行皆受影響
叙福樓3店結業 指港鐵關站加劇問題 黃傑龍：員工上班客人出行皆受影響
港澳台同店銷售跌 包浩斯發盈警
港澳台同店銷售跌 包浩斯發盈警
美團再創新高 市值突破5000億
美團再創新高 市值突破5000億
花旗：騰訊停播NBA 影響本季廣告收入
花旗：騰訊停播NBA 影響本季廣告收入
大摩籲減持匯控恒生 虛銀加入競爭 降港銀目標價
大摩籲減持匯控恒生 虛銀加入競爭 降港銀目標價
昨逾7億「北水」淨買入匯控
昨逾7億「北水」淨買入匯控
港競爭力排名升至第三 勞工保障全球排116名 未反映示威影響
港競爭力排名升至第三 勞工保障全球排116名 未反映示威影響
司法獨立貪污程度 評分下跌
司法獨立貪污程度 評分下跌
港交所：或收購其他交易所
港交所：或收購其他交易所
泰興光學05年爆煲 會計師核數師罰45萬
泰興光學05年爆煲 會計師核數師罰45萬
曠視入黑名單 高盛研棄保薦 摩通未回應 公司：上市計劃不變
曠視入黑名單 高盛研棄保薦 摩通未回應 公司：上市計劃不變
海康威視被美制裁 標普列負面觀察名單
海康威視被美制裁 標普列負面觀察名單
儲局加買短債 紓資金緊張 鮑威爾：月底準備就緒 不等同過往QE
儲局加買短債 紓資金緊張 鮑威爾：月底準備就緒 不等同過往QE
美漢用藥後乳房變大 強生被裁賠償624億
美漢用藥後乳房變大 強生被裁賠償624億
阿里伙俄企拓支付服務
阿里伙俄企拓支付服務
張兆聰：領展臨減租壓力 向下突破勿急撈
張兆聰：領展臨減租壓力 向下突破勿急撈
梁志麟：英硬脫歐降溫 鎊匯料先整固
梁志麟：英硬脫歐降溫 鎊匯料先整固
李曉佳：NBA需要中國 還是中國需要NBA？
李曉佳：NBA需要中國 還是中國需要NBA？
陸振球：期金商業淨沽倉新高 金價須守1460美元
陸振球：期金商業淨沽倉新高 金價須守1460美元
技術取勝：恒生150元不容有失
技術取勝：恒生150元不容有失
Uber再委任港區總經理
Uber再委任港區總經理
桐成易名火幣獲通過
桐成易名火幣獲通過
劉思明：內房逆市奇葩 擇「強」而噬
劉思明：內房逆市奇葩 擇「強」而噬
周顯：「千萬求一路」噱頭而已
周顯：「千萬求一路」噱頭而已
湯文亮：投資物業如登高爬山
湯文亮：投資物業如登高爬山
華大酒店鄭啟文：憂酒店裁員潮 籲4招紓困
華大酒店鄭啟文：憂酒店裁員潮 籲4招紓困
英脫歐長遠有利 擬3億鎊購倫敦酒店
英脫歐長遠有利 擬3億鎊購倫敦酒店