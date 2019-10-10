標普：發展商可抵禦減租

明年底樓價料較今年高位跌兩成

標普預期，住宅樓價到明年底時會較高峰期下跌10%至20%，若旗下物業組合較高比重面向旅遊、零售及酒店，則會最受影響。根據其所作的敏感度分析，較佳評級的地產公司能夠承受樓價及租金下跌超過40%的壓力，但是提供緩衝基礎較薄弱的地產公司，樓價及租金下跌逾20%之下，評級會受影響。寫字樓租務方面，中環租務持平，東九龍租務持平或輕微受壓。在其眾多經敏感測試的業主中，恒基地產（0012）及新鴻基地產（0016）旗下國際金融中心，因擁有較大比重酒店，承受壓力的能力最低，可承受租值下跌的緩衝空間只有10%。反之長實（1113）則有分散的非地產組合，對香港不穩的情况的敏感度較低。

標普指，在示威持續至第4個月，會削弱個別公司持續承受政治、經濟及商業不明朗下的緩衝能力。該行預期事件或將影響大型項目，或令項目規模縮減。短期內，基建公司可能服務受到干擾及較低交通流量，而受直接影響。但若示威持續，因為商業及消費信心減退，最終會令地產行業受累。

在芸芸公司中，標普以長和（0001）及怡和策略為例，認為兩者經營業務地理分散，處於良好位置去度過波動市况，目前香港業務只各佔兩者EBITDA的5%及30%，怡策在港的業務主要源自置地及牛奶國際，因此兩家公司受香港的示威活動影響較低。