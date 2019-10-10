大摩籲減持匯控恒生 虛銀加入競爭 降港銀目標價

將受累息率跌存款放緩

大摩將本地銀行業前景由「中性」下調至「注意」，並下調匯控和恒生評級至「減持」，與渣打銀行（2388）和東亞銀行（0023）同級，中銀香港（2388）則因為中國和東盟業務增長機會，評級維持「中性」。5間銀行目標價均被下調，其中匯控下調27%至51元，東亞亦被下調21%至15元。昨日港銀股均向下，東亞跌4.5%收報18.16元，創2009新低，中銀香港和恒生亦分別見2016年和2017年新低。

大摩指出，香港經濟因貿易減少和本地示威急速放緩，影響減少銀行貸款和手續費增長。除周期性原因，大摩指本港銀行歷年保持高盈利的原因，未來3至4年也面臨改變。香港是一個與中國有很強連繫的國際金融中心，全球流動性寬鬆下，部分資金流入香港，而與中國的連繫亦令本港貸款在過去10年內，以美元計算的每年複合增長有12%，資產負債表增加，提升了本港銀行收益。不過隨着中港濟增長放緩，大摩預期未來5年存款的每年複合增長率，會跌至5%。

料未來數年難維持高盈利

本港銀行有不少資金成本較低的儲蓄及往來存款（CASA），有助銀行在過去數年拆息上升時保持低資金成本，提升淨息差。不過大摩指出，隨着環球央行減息，將會減少銀行存款息差，從而影響淨息差。此外，虛擬銀行會在未來一至兩季開業，可提供高存款利率、低貸款利率和低費用的零售銀行服務，將降低大型香港銀行的盈利能力。

本港銀行過去因為經濟佳、貸款比率低，所以維持低撥備。不過2018年採納新會計準則，需要基於經濟增長預期計算撥備，因此銀行今年第三季起需改變對經濟預期而增加撥備。

虛銀令息差收窄0.5厘 拖低稅前盈利10%

摩根士丹利又引述一項8月進行調查，在1516名受訪互聯網用者中，有36%受訪者表示沒有興趣使用虛擬銀行，會選擇傳統銀行，31%表示會希望了解更多，而一定會考慮使用的只有5%。該行預期未來4年至5年內，8間虛擬銀行市場佔有率應不會超過3%至4%。

為應付競爭，傳統銀行需要以提高利率和提供更好的收費競爭，即使是存息息差收窄0.5厘，也會減少銀行稅前盈利10%。

明報記者 歐陽偉昉