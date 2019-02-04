花旗：騰訊停播NBA 影響本季廣告收入

花旗：騰訊廣告收入 今年已增長乏力

報告又提到，騰訊的媒體廣告收入今年已增長乏力，預計公司第四季媒體廣告收入按年跌1.3%至51億元人民幣（約56億港元），但本季的總廣告收入仍有望增長15%至196億元人民幣（約216億港元）。騰訊股價昨日跌1.73%，收報318.2元，拖累恒指跌211點（或0.81%）。 因應火箭（Houston Rockets）總經理莫利支持示威者的言論，騰訊體育前日宣布暫停NBA季前賽的轉播，以及取消NBA原定在上海舉辦兩場比賽的直播。

騰訊從2015年開始取得NBA網絡獨家直播權，在今年7月底，與NBA續簽5年轉播許可協議。據外媒估計，新的轉播許可協議作價15億美元（約118億港元），而在2015年所簽的合同僅為5億美元（約39億港元）。在上一個NBA賽季，有4.9億用戶在騰訊各平台上（包括騰訊體育、微信及QQ網等）觀看相關節目，收視率是2014至2015賽季的3倍。花旗認為，騰訊續簽轉播許可原本可以有助於吸引廣告贊助商及增加訂閱會員數量，但如果一旦持續停播，將會為公司的視頻廣告及訂閱收益帶來負面影響。花旗給予騰訊「買入」評價，目標價429元。