經濟
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美團再創新高 市值突破5000億

【明報專訊】中美貿易戰及本地示威活動夾擊下，港股榮辱互見，個別內需股繼續受市場推捧，美團（3690）及李寧（2331）同創新高，美團市值更突破5000億元，野村加入唱好，首予買入評級及107元的目標價。另一方面，本地地產股、金融股急瀉，拖累恒指昨跌210點或0.81%，收報25,682點，成交金額754億元，國指跌32點或0.31%，報10,169點。恆指夜期昨晚靠穩，11時15分報25753點，高水70點。

內需股走強 李寧升3.9% 美團升0.5%

中美本周再舉行貿易談判，個別內需股繼續走強，李寧收報25.05元，升3.9%；美團收報89.45元，升0.5%。野村發表報告唱好美團，該行指出，2019年至2023年間內地外賣的交易總值保持19%的複合年均增長率，達到1.2萬億元人民幣，隨著美團變現能力增強，估計美團在今年至2021年間食物配送收入複合年增長率為32%。野村又稱，美團可以利用其龐大用戶群發展其他娛樂消費服務。

滔搏暗盤微跌0.7%

內需股熱炒，由「鞋王」百麗國際分拆的滔搏國際（6110）今日上市，滔搏獲超額認購約1.39倍，中籤率100%，滔搏在輝立暗盤價曾高見8.7元，較招股價高2.35%，但最終收報8.44元，低0.71%，以一手1000股計，每手帳面微蝕60元。

大市方面，友邦（1299）成跌市元兇，跌1.96%，收報72.5元，拖低49點。潤地（1109）升2.4%，收報34.15元，是升幅最大、貢獻恒指最多的的藍籌股。中美本周再談判，手機設備股即腳軟，舜宇（2382）跌3.51%，收報112.6元；瑞聲（2018）跌2.44%，收報41.95元。

商場股繼續「無運行」，領展（0823）跌2.75%，收報83元；太古A（0019）跌2.57%，收報70.25元；九龍倉置業（1997）跌1.91%，收報41元。近日提早落閘的港鐵（0066），收市跌0.92%，收報43.2元。

相關字詞﹕美團點評 滔搏國際 李寧 野村 地產股 友邦 領展 港股 中美貿易戰

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