叙福樓3店結業 指港鐵關站加劇問題 黃傑龍：員工上班客人出行皆受影響

明報記者 葉子晴

黃傑龍在帖文中指出，上述3間分店的生意一向只屬一般，分店的位置在過去數月均處於社會運動的核心區，10月的生意額只有正常的10%至20%，能夠支撐至今天已是盡了最大努力。他同時宣布，決定擱置「永華麵家」的開店計劃，相關店舖已收舖但仍未開始裝修。

示威區生意額僅及往常10%

他在帖文又解釋， 中美貿易戰嚴重困擾本地經濟，港鐵經常突然提早關站，都明顯加速了問題的浮現，但停業不能怪任何人，只是因為自己管理不佳，更同時表示，社會運動所帶來的社會成本，作為香港人，他願意一同承擔。

他提到，希望各大業主可以減租，6月至今暫時只有兩位業主同意減租，惟減幅很少，但他仍心存感激，同時指自己不想裁員。黃傑龍會繼續擔任公司行政總裁，他在帖文末段呼籲網民，整個零售餐飲業經營都十分困難，因此更應該先去光顧小店，毋須特別去集團旗下店舖消費。

翠華：業界處「被動」狀態

本報向黃傑龍查詢，他指相關店舖的生意在10月的生意急劇轉壞，因此作出結業的決定。過去4個月發生很多事，每個問題都對生意有影響，但港鐵的「不能使用」則尤其相關，因為不論員工上班或是客人出行都受影響，同時坦言「未諗下一步」。 而翠華主席李遠康則表示，過去幾星期均有商場業主及房協自發減租，在現時大家都這麼艱難的情况下，希望業主大家可以同舟共濟，共渡時艱。他認為，身為一般市民，他們對於港鐵過去數日暫停服務的決定是「好被動」，但期望社會能夠盡快恢復平靜。

稻苗學會：商場飲食生意跌逾八成

專門為餐飲業界提供培訓的稻苗學會第一副主席馬健亮昨日出席商台節目時表示，飲食業開始出現倒閉潮，近期已有約100間食肆倒閉，估計有約2000人失業，而很多倒閉的商舖仍未有人願意接手。

馬健亮續指，油尖旺及銅鑼灣等遊客區是重災區，近日有商場飲食生意跌幅逾八成，希望政府除了帶頭減租之外，還可以呼籲甚至施壓令業主減租，包括領展（0823）及港鐵。他又指，除了租金壓力，人力成本也佔了三四成，而現時所推出的紓緩措施幫助不大，希望可獲差餉、水電煤寬免或津貼等。