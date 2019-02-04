君傲灣2房險守700萬 今年新低

中原高級分區營業經理伍錦基表示，君傲灣本月開齋，新近成交位於1座高層F室，實用457方呎，兩房間隔，原業主最初叫價850萬元，累減142萬元或17%後，以708萬元沽出，實呎15,492元，成交價為今年同類新低。他續稱，同類單位於8月成交價曾見805萬元，意味上述單位兩個月跌價97萬元或12%，惟原業主2013年初以512萬元購入單位，帳面仍賺196萬元或38%。

GRAND YOHO兩房775萬 今年新低

另中原副區域營業經理王勤學表示，元朗GRAND YOHO 1座中層A室，實用498方呎，最近減價至775萬元沽出，實呎15,562元，屬屋苑兩房戶今年低位。原業主2016年9月以644萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利131萬元或20%。

盈翠2房910萬 3個月回落7%

青衣盈翠半島2房戶亦高位回落。利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，盈翠半島1座中層F室，實用523方呎，2房間隔，原業主今年5月起以1000萬元放售，議價後以910萬元成交，較原價低90萬元或9%，實呎1.74萬元。資料顯示，同類單位於今年6月以974萬元成交，即成交價於3個月內回落7%。原業主2014年6月590萬元購入，帳面獲利320萬元或54%。雖然市况不穩，但部分居屋仍錄高價成交，富誠地產高級物業顧問周永鋒稱，樂富德強苑德賢閣中層1室，實用574方呎3房戶，今年4月叫價800萬元（未補地價）放售，最新減價至748萬元（未補價）成交，實呎13,031元，創屋苑未補地價新高。原業主於2001年以159萬元購入，帳面獲利589萬元或3.7倍。