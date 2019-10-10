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長實趙國雄：捐農地遠水未必能救近火

【明報專訊】近期各大發展商對捐地先後發表意見，長實（1113）執行董事趙國雄昨日在記者會上，被問到集團會否如恒地（0012）、新世界（0017）等其他大孖沙，考慮向政府捐農地，趙回應指集團農地不多，而增加供應有很多方法，農地轉換用途需時較長，並指遠水未必救到近火。

早前政府引用《收回土地條例》收回農地，並推行古洞北及粉嶺北新發展區第一階段發展計劃之後，全港擁有最多農地的恒地隨即表示，在上述地皮中，約佔100萬方呎地皮是由恒地等持有，集團樂意配合政府做法。據恒地最新業績顯示，恒地持有4590萬方呎農地，其中在古洞北及粉嶺北共持有約630萬方呎農地。

集團不會主動關商場免礙民生

至於新世界早前亦宣布，集團將捐出300萬方呎農地給社會；據指新世界目前應佔農地土地儲備接近1700萬方呎，主要集中元朗區佔逾1100萬方呎。另一龍頭發展商新地（0016）雖未提到會否捐出農地予政府，不過就重申，若政府引用《收回土地條例》收回農地興建公屋，新地願意配合。

此外，早前受反修例示威行動影響，導致多個商場關閉，趙國雄表示，集團不會主動關閉商場，因為旗下商場多為民生商舖，若輕易關閉商場會對租戶及居民的生活造成影響。對於不少商戶生意受社會運動影響，趙表示，會適時推出措施幫助商戶。

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