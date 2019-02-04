愛海頌均呎1.87萬 3年同區新盤最平 2房折實722萬入場 長實逾兩年最大項目

明報記者 葉煜燊、林可為

今年迄今未有全新盤推出的長實，以樓花期長約20個月的愛海頌作頭炮，亦是長實繼2017年推出荃灣海之戀‧愛炫美後，該集團逾兩年以來最大型新盤，首推的180伙包括135個2房戶、45個3房戶，實用面積488至785方呎，定價925.3萬至2074.1萬元，扣除最高22%折扣後，單位折實價721.7萬至1617.8萬元、折實實呎14,054至20,983元，整批折實均呎18,688元。另買家或親屬認購多於1伙，可額外獲1%折扣。

僅3伙折實均呎低於1.5萬元

可留意的是，愛海頌有3伙單位的折實實呎低於1.5萬元，分別是2座6、8樓A室，2座7樓B室，實用面積488及736方呎，折實實呎14,054至14,841元，3伙均為望海壇街樓景的低層單位。是次入場費最低單位為2座7樓B室，實用面積488方呎，折實價721.7萬元、折實實呎14,789元。

相較上月新地（0016）南昌站匯璽III的首推折實平均實呎21,722元，愛海頌首批均呎低約14%。至於海壇街同地段近年首批最低呎價，為恒地2016年10月推出的南昌一號，當時折實均呎15,482元。

明日起收票 下周開售

長實執行董事趙國雄形容愛海頌今次開價為「平霸」，較同區新盤有一成至兩成折讓，價錢屬市民可接受。對於樓價走勢，趙認為現時本港經濟雖然平穩，但地產市場短期內或會出現波動。愛海頌今日起對外開放設於紅磡置富都會的示範單位，明日起收票，最快下周開售。

GRAND YOHO招標2613萬沽4房單位

另本月首9天新盤整體成交錄逾60宗，由於一手空置稅將「殺到」，發展商加快銷售現樓餘貨，其中百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作的沙田九肚富豪．山峯，招標售出第8座2樓B室，四房雙套間隔，實用1625方呎，成交價3150萬元（包車位），實呎19,385元，為項目本月首宗成交。

新地元朗GRAND YOHO售出第2期5座46樓C室，透過招標以2613.6萬元沽出，屬實用面積1188方呎4房雙套間隔，實呎2.2萬元，為該盤本月首宗一手成交。