惠理：有意增內房債比例 中央料加碼刺激經濟 或惠及內房

先前在在第二季度，受到貿易戰升級的影響，市場擔憂關稅增加將破壞全球供應鏈，並削減跨國公司和小企業的利潤。有趣的是，亞洲債券市場和美國國債市場在第二季度都持續上升，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在最近的聯邦公開市場委員會新聞發布會上暗示，聯儲局對降息持開放態度及特朗普在「G20習特會」後聲稱中美重啓貿易談判後，信貸市場和美國國債市場都出現反彈。

中美持續衝突料成「新常態」

「我們預計，如果中國與美國真的張開全面貿易戰，美聯儲將降息。無論有沒有貿易協議，中美之間的持續衝突正在成為一種『新常態』，因為兩國將在經濟，地緣政治和技術戰線上爭奪全球霸權。在目前的環境中，傾向於堅持收入主題並對持續利率風險持謹慎態度。」葉浩華指出，市場受中美貿易戰所影響，投資策略偏向保守，對一些偏高啤打系數（Beta）較審慎，啤打系數是一套量度相對風險標準，旨在將個別基金的整體波幅與指標指數比較。基金的啤打系數愈高，基金相對指標的波幅就愈大。如基金的啤打系數為1以上，即表示基金的波幅較指標為大，相反，若啤打系數為1以下，則表示基金的波幅較指標為小。一般情况下，投資者偏好中低波幅的基金。

葉浩華表示，近期客戶偏好投資級別及高收益債券混合的基金，投資比重可能「高評級」為70%，而30%為「高收益」以爭取較高回報，組合亦可以進可攻退可守。

美息料難大減 債券存續期勢下調

中國企業發行美元債比重日益上升，現時佔比亞洲債券升至50%，由於規模愈來愈大，投資者投資亞洲債一定會涉獵中國，故中國佔基金組合比重都不輕。葉管理的基金組合除了中國外，其次是印度及印尼，行業最高為銀行及多樣化金融等。另外，葉浩華相信美息難以進一步大減，有意將其債券基金的平均存續期（duration），由現時約4.8年下調至約3年水平。存續期主要用來量度債券的利率風險，一般而言，若利率下跌，存續期較長的債券會較吸引。

截至8月底，基金最重倉中國市場，有關債券佔比達26.4%。葉浩華對內地經濟前景未算擔心，今年迄今為止，中國高收益債券廣義市場和全球新興市場債務增長約8％至10％。中國政策制定者繼續扶持、刺激經濟並支持金融市場。中國政府推出針對中小企業貸款方案，相信國內經濟有推動作用，他認為管理組合時可以添加小小風險，將組合債券評級下調至BB及B評級。截至今年8月底，惠理旗下的惠理亞洲總回報債券基金中，約9%為房地產債，為該債券基金持倉第三大行業。葉浩華透露，未來有意擴大內房債比例，相信中央會有更多刺激經濟措施出台，甚至有機會直接惠及內房。

投資級內房債 近年愈見穩健

同時，葉指內房商受貿易戰影響較小，加上佔中國國內生產總值（GDP）比重高，料內地當局不會嚴控，未來更會受惠於城鎮化及中產人口增加。

人民幣近月大幅貶值，他表示會加入人民幣債券，同一隻債券用美元及人民幣發行有很大差距，同時，近年投資級別的內房財務情况已經愈來愈穩健。

惠理亞洲總回報債券基金有約69.2%買入投資級別債券，高收益債則佔約26.4%。葉浩華說，計劃減持已累積一定升幅的投資級別債券，換馬至BB及B級等投資評級較低的債券。至於整體亞洲債市前景，他指環球息口趨低下，債息至少達5厘的債券卻僅佔約3%，大部分為亞洲債券，相信受環球基金經理追捧。葉浩華相信，一旦中美貿戰等宏觀風險緩和，環球資金或將由成熟市場，回流亞債。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]