鴨脷洲舊樓逾八成業權招標 意向價5億

【明報專訊】舊樓併購成發展商增加土儲渠道，有業主趁機放售舊樓物業。戴德梁行表示，獲委託標售鴨脷洲住宅地盤，位於鴨脷洲大街17至19號海德樓、鴨脷洲大街21至23號及平瀾街5B號花洲大樓，樓齡分別為46及54年，該地盤現時為2幢5層高建築物，共30個住宅物業和5個地舖，涉逾八成業權。若上述地盤作合併發展，地盤面積約3300方呎，為住宅（甲類）用途，預計可重建約3萬方呎商住物業。項目意向價為5億元，以可重建樓面計，每方呎樓面地價約1.67萬元。項目截標日期為下月8日。
另受外圍經濟及本港政局影響，有寫字樓物業因應市况而減租。中原（工商舖）寫字樓部副分區營業董事馮潔玲表示，九龍灣常悅道1號恩浩國際中心15樓A及B室，面積4509方呎，單位附設基本寫字樓裝修及望海景，業主於數月前起放租，當時月租叫價約14.43萬元，呎租約32元，及後因應市况轉差，調低至月租約12.6萬元，呎租28元，較早前叫價下調12.6%。
車氏粵菜軒結業 16萬租出重返11年前
此外，土地註冊處資料顯示，由藝人車婉婉母親車綺芬創辦、位於灣仔駱克道54至62號博匯大廈4樓的車氏粵菜軒，早前低調結業，有關商舖已獲另一食肆以月租16萬元承租，以全層面積約5043方呎計，呎租32元，新租金重返2008年的水平，當時車氏粵菜軒以約16.05萬元續租上址。