鴨脷洲舊樓逾八成業權招標 意向價5億

另受外圍經濟及本港政局影響，有寫字樓物業因應市况而減租。中原（工商舖）寫字樓部副分區營業董事馮潔玲表示，九龍灣常悅道1號恩浩國際中心15樓A及B室，面積4509方呎，單位附設基本寫字樓裝修及望海景，業主於數月前起放租，當時月租叫價約14.43萬元，呎租約32元，及後因應市况轉差，調低至月租約12.6萬元，呎租28元，較早前叫價下調12.6%。

車氏粵菜軒結業 16萬租出重返11年前

此外，土地註冊處資料顯示，由藝人車婉婉母親車綺芬創辦、位於灣仔駱克道54至62號博匯大廈4樓的車氏粵菜軒，早前低調結業，有關商舖已獲另一食肆以月租16萬元承租，以全層面積約5043方呎計，呎租32元，新租金重返2008年的水平，當時車氏粵菜軒以約16.05萬元續租上址。