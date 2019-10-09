上月5住宅樓花申預售 涉1452伙 5個月最多

新地佔3盤 涉1300伙

新地於2014年以22.2億元投得的天水圍第112區地盤，今年2月入紙第1期項目的預售，涉710伙，並於上月就項目第2期申請預售，涉及699伙，項目預計於2021年7月落成；同時就屯門海皇路23號第2期申請預售，涉及406伙。

另新地於2016年8月以23.6億元、每方呎樓面地價5448元投得沙田多石街地皮，亦於上月申請預售，預計提供195伙。

另其士（0025）於2017年投得的大角嘴福澤街8號項目，亦於上月申請預售，涉及144伙。至於英皇（0163）屯門大欖澄麗路9號洋房項目，再度申請預售，涉及8幢洋房。香港興業（0480）旗下待批預售的大嶼山愉景山道28號的新盤，正式命名為意峰（IL PICCO），將提供21伙，預計於2022年4月底落成。

上季1519伙申預售 2年半最少

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，因今年8月零新申請，令第三季新申請預售樓花按季下跌至僅1519伙（不計算於上月重新遞交申請的英皇屯門澄麗路9號洋房項目），比今年第二季3211個大減逾53%，並為10季、即約兩年半新低。

此外，地政總署於9月共批出兩份預售樓花同意書，包括新地東半山CENTRAL PEAK 2期（19伙）及即將推售的長實（1113）旗下深水埗愛海頌（876伙），兩盤合共895伙，較8月批出5份預售、涉2290伙，按月減少61%，為4個月新低。因上月內新申請預售樓花的單位數目比獲批的單位數目更多，導致累積待批樓花單位按月回升約7.2%，由8月7695伙的2年低位，回升至9月份8252伙。