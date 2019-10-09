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愛海頌今開價 長實2年半來最大新盤

【明報專訊】長實（1113）及市建局合作發展的深水埗愛海頌，為發展商自2017年3月開售馬鞍山星漣海後，相隔2年半以來再度推售的大型新盤。項目昨日首度向傳媒開放示範單位，長實助理首席經理（營業） 何家欣表示，項目最快今天公布首張價單，首批單位涉約180伙。

2房戶佔全盤總數75%

昨日開放經改動的3房示範單位，以5座28樓B室作藍本，實用面積771方呎，採3房1套間隔。單位客飯廳開則呈長形，外連22呎露台。主人睡房空間寬敞，放置雙人牀、衣櫃後，仍可三邊上落牀，設計師將其中睡房打通，變成儲物房。另一間睡房間隔四正，放置單人牀以及一組衣櫃。

廚房採用傳統梗廚設計，設計師把原有的儲物房間隔牆拆除，改設酒櫃及儲物櫃，令廚房空間更見闊落。

愛海頌將提供876伙單位，其中2房戶所涉伙數最多、共658伙，佔全盤單位總數75%，實用面積為474至507方呎；3房連儲物室戶型涉218伙，實用695至786方呎，佔全盤25%；項目除標準戶外，亦有11個天台特色戶。

LP6特色戶實呎2.3萬破頂

另外，在社會氣氛動盪下，有一手盤仍錄得新高價成交。南豐將軍澳日出康城LP6，昨日透過招標售出2座68樓D室特色戶，實用面積1328方呎，屬4房2套連工人套房間隔，連84方呎平台及1203方呎天台，並設有天際按摩池，成交價約3072萬元，實呎23,138元，呎價除創屋苑呎價新高外，亦創近12個月日出康城內呎價新高紀錄。資料顯示，區內樓王為MALIBU一個頂層4房戶，呎價2.67萬元。LP6累售2335伙，佔全盤約98%，套現約192億元。

一手空置稅殺到，發展商續加快促銷現樓餘貨。新地（0016）旗下已屆現樓的何文田天鑄，昨透過招標售出一伙複式連天台戶，單位為3座25及26樓C室，實用面積2090方呎，屬3房2套連工人套房間隔，連566方呎天台、成交價約1.25億元、折合實呎6萬元，為天鑄本月首宗一手成交。

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