陳慧琳父1300萬 「低撈」觀塘工廈

【明報專訊】樓市調整，有名人趁樓價回軟「撈底」入市。土地註冊處資料顯示，樂壇天后陳慧琳的父親陳崇偉，於上月透過WISE DEVELOP LIMITED，以1300萬元購入觀塘偉業街富合工業大廈9樓D室，單位面積約3771方呎，呎價3447元。該廈8樓C室，面積同為3771方呎，於今年6月以1550萬元易手，呎租4110元；陳崇偉購入單位略低於對上成交約16%。據悉，原業主於2015年8月以1500萬元購入，持貨4年，帳面蝕200萬元，物業貶值13%。
霸菱莊佳誠等2200萬購半山豪宅
另土地註冊處資顯示，中半山麥當勞道114至120號高雲大廈低層單位，實用1347方呎，於上月下旬以2200萬元易手，實呎僅16,333元，新買家為龐夢貽（Pong Mung Yee Melania），她支付93.5萬元厘印費，為樓價4.25%，意味以首置身分入市。
她與霸菱亞洲創辨人及行政總裁莊佳誠（Jean Eric Salata）名下設有一個教育基金，市場估計，莊以「借人頭」方式入市。
翻查資料，今年2月，該廈中層2室以3500萬元易手，以實呎1947方呎計，實呎17,976元，即新成交單位做價略低9%。原業主於2001年5月以655萬元購入單位，持貨逾18年，帳面獲利1545萬元，物業升值2.4倍。