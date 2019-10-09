陳慧琳父1300萬 「低撈」觀塘工廈

霸菱莊佳誠等2200萬購半山豪宅

另土地註冊處資顯示，中半山麥當勞道114至120號高雲大廈低層單位，實用1347方呎，於上月下旬以2200萬元易手，實呎僅16,333元，新買家為龐夢貽（Pong Mung Yee Melania），她支付93.5萬元厘印費，為樓價4.25%，意味以首置身分入市。

她與霸菱亞洲創辨人及行政總裁莊佳誠（Jean Eric Salata）名下設有一個教育基金，市場估計，莊以「借人頭」方式入市。

翻查資料，今年2月，該廈中層2室以3500萬元易手，以實呎1947方呎計，實呎17,976元，即新成交單位做價略低9%。原業主於2001年5月以655萬元購入單位，持貨逾18年，帳面獲利1545萬元，物業升值2.4倍。