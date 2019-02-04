迎豐「納米樓」 首現蝕讓 185呎400萬沽 3年多實蝕30萬

明報記者 張允亭

迎豐為單幢盤，自去年中錄得首宗二手成交以來，業主均獲利離場，惟新近首現明賺實蝕個案。中原分行經理吳子麟表示，迎豐高層B室，實用面積185方呎，屬開放式間隔，外望海景，原業主最初叫價450萬元放售，看淡後市及急於套現下，減價50萬元或11%，新近以400萬元獲外區客買家承接，實呎21,622元。資料顯示，同類的低層單位對上曾於7月以428萬元易手，撇除樓層及景觀因素，即是次成交價亦較3個月前下跌約7%。

珀‧軒業主持貨5年勁蝕三成

原業主於2016年6月以364.7萬元一手購入，帳面獲利約35.3萬元，惟原業主當年付出雙倍印花稅入市，並採用發展商提供的高成數按揭計劃，利息連同代理佣金等使費，實蝕約30萬元或8%。

與此同時，市場消息稱，佐敦白加士街珀‧軒中層A室，實用面積245方呎，開放式間隔，原業主今年初以530萬元放盤，惟一直乏人問津，最終以460萬元易手，實呎18,776元，成交價為屋苑近3年以來新低。

原業主為投資者，2014年580.5萬元購入上述單位，持貨5年，一直用作收租，是次轉手帳面虧蝕120.5萬元，惟連同印花稅、代理佣金等使費，實蝕約142萬元或約30%。

朗8兩房640萬沽 同類二手一年多新低

另元朗朗屏8號1座中層H室，實用面積481方呎，兩房間隔，叫價660萬元，最終減價20萬元，以640萬元沽出，實呎13,306 元，為屋苑入伙一年多以來同類戶新低；原業主於2016年7月以約570.2萬元買入單位，持貨約3年，帳面獲利約69.8萬元或約12%。

市場續錄減價沽貨成交，連豪宅市場亦不例外。何文田天鑄有4房戶劈價300萬元、並以3580萬元低價易手。

天鑄4房3580萬 實呎2.7萬今年新低

市場消息指，天鑄5座低層B室，實用面積1316方呎，外連54方呎露台，屬4房2套連工人房間隔，原業主最初叫價3882萬元放盤，累減302萬元或8%，近日最終以3580萬元沽出，實呎27,204元，成交價低市價約6%，呎價為屋苑今年新低水平。

原業主2016年4月以約2919.6萬元購入，帳面獲利約660.4萬元或23%。