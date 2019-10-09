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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：商湯的攬炒誓約

【明報專訊】老友話現在社運人士不斷破壞公共設施，尤其是港鐵站，結果只會令到香港受到傷害，他們又沒有得益，究竟意欲何為，不過，就符合他們攬炒的言論，問我古代有沒有類似攬炒的宣言，並希望我可以舉例以明之。

老友這個問題的確難答，不過不是沒有好例子，好彩我有一個「哎吔祖宗」成湯，他起兵消滅了殘暴不仁，但又將自己好比太陽的夏桀，在起兵之前，例必要出一篇檄文，這是史上有名的《尚書‧湯誓》，文中提及「時日曷喪，予及汝皆亡」，意思是夏桀既然好比太陽，人民情願太陽消滅，大家都死亡，即是現在我們所說的攬炒。結果是成湯打敗了夏桀，建立商，即是大家熟悉的商湯，幾百年後，商朝出了一個比夏桀更殘暴的紂王。不過，又被一個叫姬昌的人出來對抗，後其子姬發滅商，建立周朝，為周武王，並追尊父親為周文王。

社運人士攬炒 難獲市民支持

其實攬炒首要條件就是當權者殘暴不仁，市民處於水深火熱之中，但照睇現在香港絕對不是，不少評級機構都將香港的自由度放在極高位置，甚至是第一位，如果社運人士要攬炒，是很難得到市民的支持。

事實上，他們逼政府撤回修訂《逃犯條例》，為香港建立了防火牆，已經是一大功勞，其餘四大訴求亦可以磋商，應該尚有一些進展，但缺一不可相信很難成事，現在激烈的社運人士不斷破壞社會設施，逼大眾市民認同他們的訴求，我相信此舉會弄巧反拙，支持社運人士的聲音漸漸減少，我認為他們現在應該停止攬炒，以和理非的行動爭取，仍然是贏多輸少，社運人士可以慎重考慮一下。

商人結業撤資 也是攬炒

其實，除了社運人士外，商人亦有能力攬炒，他們趁機會結束生意，將資金撤離香港，令到失業人數上升，而資金撤離則會令香港存款減少，利息上升，供樓人士就會身受其害，最後可能要被迫出售自住單位，甚至連工作也失去，商人亦有損失，但他們有能力東山再起，而社運人士則受到各方指摘，這不合攬炒的原意，再請社運人士慎重考慮。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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