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周顯 投資二三事

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周顯：經濟寒冬 證監大肆DQ不仁

【明報專訊】由本年1月1日至9月30日，一共有11家上市公司被除牌，還有3家公司已發出除牌通知，17家進入除牌程序，還有50家是長期停牌，不排除很快便進入除牌程序。

這是由兩年前開始，證監會開始一連串的「捉賊」行動。當然，作為證監，洗太平地是其正常工作，沒有任何不對的地方，然而，在「捉賊」之時必須符合三大原則﹕合情、合理、合法。但是，很明顯，證監的所為是完全違反了以上三大原則。

現時證監的強迫停牌程序，所依據的是模糊的法例，它可以任意DQ不符合上市資格的公司，相比起A股市場，反而有明確的除牌原則，以及除牌過程，ST股票是也。然而，香港證監會現時所行的，完全是黑箱作業，任意DQ，這絕對是選擇性執法，失卻了公平、公正、公開的原則。

就我所知，只有一家被除牌的上市公司，敢於提請司法覆核，反抗證監，這並非因為反對的聲音不大，而是敢怒而不敢言，恐怕受到秋後算帳，因而不敢發聲。至於代表證券界的張華峰議員，上市公司根本不在他的功能組別之內，自然也不會去同他向來friend過打band的證監會交涉了。現在香港經濟陷於水深火熱，但證監會仍然麻木不仁，堅持要繼續DQ大量上市公司，除非它們注入足以維持上市地位的業務。然而，在今時今日的經濟情况，這是不可能的任務！

記得在2003年，由於SARS，交易所對於申請上市逾期等等個案，批准了多宗寬限，這就是人性，這就是合情合理。從這角度看，我說證監會冷酷無情、違反人性，以及對金融現狀一沉百踩、瘋狂踐踏，這應該是恰當的評價。

[周顯 投資二三事]

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