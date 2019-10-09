劉思明：港股缺乏方向 教育醫藥突圍

楓葉教育重上50天線 宜小注

不過，教育股走勢不一，當中以東方教育（0667）、新東方在線（1797）近一個月守住50天線之上運行，中線走勢最強；宇華（6169）50天線失而復得，保持向好趨勢，但仍處於調整（詳看「技術取勝」一欄）。繼中教（0839）後，楓葉教育（1317）昨天亦重上50天線，有扭轉頹勢迹象，進取可博轉勢，但只宜小注。相比下，醫藥股的買盤更為積極，獲成交配合；石藥（1093）一枝獨秀，以近全日最高位收市，收市升近7%。隨着內地藥品帶量採購政策擴展至全國範圍，第二輪帶量採購招標結果公布，不明朗因素淡化，藥股獲得重新評估，石藥是其一追落後股份。

醫藥股買盤更積極

兩大藍籌藥股中生製藥（1177）、石藥，去年下半年，中生製藥愈跌愈急，跑輸石藥。不過，今年初形勢逆轉，中生回勇迎頭趕上。今年8月，輪到石藥發力，逐步收窄與中生的差距。

2018年至今，石藥、中生分別累跌2%、累升14%，石藥仍有追落後空間。走勢上，石藥昨天升破16.4元，呈向上突破，短線攀升有望上試18元水平，16.3元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]