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經濟
2019年10月9日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
標普維持港評級 信一國兩制延續 展望穩定 料長期社會動盪經濟放緩2至3年
港大：料GDP連續兩季負增長
禁蒙面法累地產股 恒指26000得而復失
騰訊安踏李寧加入杯葛NBA
首個非壽險虛擬牌照 批予陳智思旗下公司
李小加：忍痛放棄收購倫交所 港交所反彈2.3% 倫交所續購Refinitiv
百威未升完 上市以來漲17%
大市積弱交投萎縮 分析：港交所難看好
彭博：匯控裁萬人 臨時CEO爭上位
中海外9月銷售升29% 融創升18%
花旗：亞太公司加強拓「訂戶制」
證監倡調升賠償上限 涵蓋滬深股通
黃金周訪港內地客跌半 少過澳門 酒店餐飲鐘表生意大跌 新地：按情况協助租戶
花旗料澳門黃金周旺丁不旺財
耀才中期純利料跌12%
貿談再起暗湧 道指早段挫300點 美10年債息低見1.51厘 銀行科技股齊跌
40州檢察長加入 調查fb壟斷
三星電子季績勝預期 晶片價料明年回升
張兆聰：美團極超買 料近短期頂部
植耀輝：海底撈美團各有優勢
技術取勝：三生上望15元阻力
劉思明：港股缺乏方向 教育醫藥突圍
周顯：經濟寒冬 證監大肆DQ不仁
湯文亮：商湯的攬炒誓約
迎豐「納米樓」 首現蝕讓 185呎400萬沽 3年多實蝕30萬
陳慧琳父1300萬 「低撈」觀塘工廈
愛海頌今開價 長實2年半來最大新盤
上月5住宅樓花申預售 涉1452伙 5個月最多
鴨脷洲舊樓逾八成業權招標 意向價5億
惠理：有意增內房債比例 中央料加碼刺激經濟 或惠及內房
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技術取勝：三生上望15元阻力
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【明報專訊】金風50天線不容失（圖）
宇華料整固未完（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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標普維持港評級 信一國兩制延續 展望穩定 料長期社會動盪經濟放緩2至3年
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