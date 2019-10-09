植耀輝：海底撈美團各有優勢

【明報專訊】港股現時走勢確相當難測，有投資者會認為危中有機，但亦會有人認為還是離場觀望會更好，筆者屬於後者。可能情况未至太惡劣，但市場氣氛要收復亦需一段頗長時間；另外中美貿易新一輪談判在即，但亦很大機會如過去一年多般「得個傾字」，不過，所謂「沒有期望便沒有失望」，所以結果對投資市場影響亦未必太大。反而現階段宜留意美股動向，皆因筆者擔心美股未來一段時間會有較大波動。事實上，左右美股之因素有以下幾方面：其一是美國總統特朗普「通烏門」事件愈演愈烈；其次是未來一段時間當地經濟數據表現；其三則是企業業績表現。但有一點要留意的是，美股三大指數由52周高位調整約3%至4.6%，相比之下恒指調整達14%，一旦出現壞消息，調整亦可以相當深。