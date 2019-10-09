植耀輝：海底撈美團各有優勢

【明報專訊】港股現時走勢確相當難測，有投資者會認為危中有機，但亦會有人認為還是離場觀望會更好，筆者屬於後者。可能情况未至太惡劣，但市場氣氛要收復亦需一段頗長時間；另外中美貿易新一輪談判在即，但亦很大機會如過去一年多般「得個傾字」，不過，所謂「沒有期望便沒有失望」，所以結果對投資市場影響亦未必太大。反而現階段宜留意美股動向，皆因筆者擔心美股未來一段時間會有較大波動。事實上，左右美股之因素有以下幾方面：其一是美國總統特朗普「通烏門」事件愈演愈烈；其次是未來一段時間當地經濟數據表現；其三則是企業業績表現。但有一點要留意的是，美股三大指數由52周高位調整約3%至4.6%，相比之下恒指調整達14%，一旦出現壞消息，調整亦可以相當深。
上周跟各位談過一隻異動股達芙妮（0210），今日探討近日最火熱之兩隻股份──海底撈（6862）及美團點評（3690）。兩者皆被稱作內需股，急升原因不外乎是與內地消費概念有關。根據中國飯店協會早前發布的《2019中國餐飲業年度報告》顯示，2018年內地餐飲收入4.27萬億元人民幣，同比增長9.5%，當中火鍋市場總收入約8800億元人民幣。再從兩家公司自身發展去作分析，海底撈近年受惠加快於三四線地區發展，加上品牌效應，令業務維持高速增長。至於美團，相信最大的驚喜在於今年第二季業績業務已能虧轉盈。其首席執行官王興在今年7月29日發了一條微博宣布，於當日美團外賣單日完成訂單數量突破3000萬宗！雖然海底撈及美團各有優勢，不過兩者估值始終不算廉宜，所以還是耐心等待調整機會吧！