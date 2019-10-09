三星電子季績勝預期 晶片價料明年回升

受惠美制裁華為 智能手機大賣

三星電子的詳細財報將於本月稍後公布。三星表示，上季在韓國已賣出逾100萬部Galaxy Note 10的5G手機，使其成為在韓國銷售速度最快的旗艦款手機。受惠於美國對華為制裁，Galaxy Note 10系列自8月底推出以來在歐洲熱賣。分析師認為，只要美國對華為的禁令不解除，三星在歐洲的智能手機市場就可能較受歡迎，甚至可能吸引那些棄用三星改用華為的消費者，重新購買三星產品。

不過三星的智能手機受惠於華為被制裁的同時，也因為華為的處境而面臨風險。這是因為華為也是三星記憶體晶片的主要買家。全球經濟疲軟，令數據中心客戶的開支放緩，終止了記憶體晶片市場的兩年繁榮期，而三星總利潤約有三分之二來自該市場。相比下，三星的移動業務遠小於記憶體晶片業務，約佔其獲利的20%。因此手機銷售轉強，不能完全抵消半導體業務的疲軟。不過三星和韓國SK海力士等記憶體晶片製造商預期，該市場將在今年稍後回暖。

（綜合報道）

[國際金融]