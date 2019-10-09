40州檢察長加入 調查fb壟斷

路透社報道，這些州份的檢察長，與美國司法部長巴爾（William Barr）、副部長羅森（Jeffrey Rosen）及司法部反壟斷部門負責人德爾拉希姆（Makan Delrahim）見面。fb在7月同意支付50億美元，與FTC就涉嫌侵犯私隱達成和解。目前FTC正就fb其他商業行為展開調查，而這是聯邦政府針對科技巨頭的整頓計劃之一。另外，美國司法部表示，已對fb在內的網上平台展開調查。

廣告商集體興訟 索償4000萬美元

一批廣告商亦向fb發起集體訴訟，控告fb誇大觀眾收看視頻廣告的時間，要求fb支付4000萬美元賠償。根據訴訟文件，約98%收入來自廣告銷售的fb，在2015年2月至16年9月的18個月內，向廣告商錯誤匯報廣告觀看時間的指標，誇大了廣告獲觀眾收看的時間，令廣告商向fb多付了廣告費。fb承認錯誤計算相關數據，但認為這是無心之失，願意付4000萬美元換取和解，使超過135萬個廣告商獲現金賠償。

（綜合報道）

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