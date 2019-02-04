貿談再起暗湧 道指早段挫300點 美10年債息低見1.51厘 銀行科技股齊跌

彭博社消息指，白宮正試圖限制政府養老基金投資於中國股票，阿里巴巴和京東早段股價跌逾1.5%。期金升穿每盎司1510美元。

白宮研限制投資 阿里跌1.5%

美國政府聲言，倘中美貿易談判沒有進展，將於本月15日起，將價值2500億美元的中國貨品關稅由25%提高至30%。分析認為，倘美國繼續加徵關稅，市場將大失所望。此外，英國與歐盟的脫歐談判接近破裂，令硬脫歐的機會大增。智庫機構財政研究所（IFS）估計，若英國硬脫歐，英國的預算赤字可能增加逾1倍至約1000億鎊（約9570億港元）。英鎊兌美元最多跌0.7%，低見1.2195美元，兌港元低見9.5672。

孫正義科企投資蒸發390億

共享辦公間龍頭WeWork押後首次公開募股（IPO），加上召車軟件龍頭優步（Uber）及即時通訊軟件開發商Slack等股價下滑，令軟銀行政總裁孫正義的科技企業投資蒸發逾50億美元（約390億港元）。三菱日聯摩根士丹利證券有限公司將軟銀主要投資工具願景基金（Vision Fund）在截至9月底財季的利潤預測，下調5800億日圓（約426億港元），估計營運虧損達3676億日圓（約270億港元）。投資研究機構Sanford C. Bernstein估計，單是願景基金的減記，就可能高達59.3億美元（約463億港元）。

三菱日聯分析師稱，優步股價下跌是願景基金上季表現欠佳的罪魁禍首，願景基金的利潤未來仍可能出現大幅波動。投資者對科技企業的估值感到不安，軟銀股價較今年高位跌約30%。Sanford C. Bernstein估計，軟銀可能要把其優步股份價值，減值35.4億美元，Guardant Health股價就要減值7.5億美元，而Slack就要價值3.5億美元。倘若WeWork的估值降至150億美元，軟銀將要為其WeWork持股減記28.2億美元。但Sanford C. Bernstein稱，這是最壞的情况，相關虧損仍可能被其他未上市公司的收益所抵消。

WeWork投資估值240億美元以下

軟銀將面臨虧蝕

孫正義向《日經商業》雜誌稱，WeWork和優步現正面臨虧損，但它們將在10年內賺大錢。路透引述消息人士稱，WeWork正與軟銀協商新一輪10億美元的融資，以協助其進行重大的重組。若融資成功，WeWork有望與摩通商討30億美元的貸款交易。軟銀與願景基金控制WeWork約29%的股份。消息人士稱，軟銀亦希望重新協商一項價值15億美元的認股權證交易。該交易簽訂於今年1月，當時WeWork的估值約470億美元，惟如今估值大幅縮水。

分析師認為，若軟銀以240億美元以下的估值對WeWork進行投資，軟銀及其願景基金將面臨賬面損失。據悉，WeWork希望最早在下周與軟銀和摩通完成交易協商。

（綜合報道）

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