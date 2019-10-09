花旗料澳門黃金周旺丁不旺財

訪澳總旅客近百萬 按年增逾一成

訪澳高峰期於10月5日出現，人次達16.3萬，按年增長22%。不過大行對十一期間的賭收不太樂觀，個別如花旗更以「Golden Week not so Golden」（黃金周不太「黃金」）為題撰寫研究報告，指人流上升不代表博彩收入增加。該行注意到，中場博彩收入或現下跌風險，以其10月4日到訪的20個高端中場調查顯示，錄得總下注額為1390萬元，較去年同期減少3%，但是人數則達913人，為其有統計以來次高。在眾高端中場中，金沙的高端中場受惠於參與人數增加，錄得下注額按年增加39%，達480萬元，表現最佳。中場平均百家樂最低注碼為2122元，較今年2月19日農曆年間的2202元為低。今年更只有新濠影匯、永利皇宮、威尼斯人及美高梅兩個賭場提升最低下注額。

瑞信則估計，在十一期間，中場博彩收入會錄得7%至10%按年增長，貴賓廳轉碼則按年跌20%至25%，日均賭收只介乎1150萬至1200萬元（澳門元，下同），相比去年同期則為1300萬元。今年十一黃金周的博彩業表現，令該行少許失望。

馬浩文：中場佳 帶動行業營運溢利率

實德環球（0487）副主席馬浩文接受本報查詢時指：「雖然貴賓廳業務表現不及中場，但是因為中場毛利率較高，有望帶動博彩業界的營運溢利率，因此未必是壞事。」他更指，中場的好處在於帶動人流，及令消費模式與過往不同，所以業界營運會較過往健康。整體而言，市場對澳門的旅遊需求仍大，只是因應經濟大環境，今年十一檔期未有提高房租，但是租住率大抵爆滿，訪澳的港客數目亦在十一期間有所增加。

濠賭股全線挫 金沙最傷跌逾2%

濠賭股昨日整體表現全線向下，跌幅最大的為金沙中國（1928），下跌2.1%。跌幅最小的為新濠國際（0200），下跌0.4%。