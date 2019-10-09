黃金周訪港內地客跌半 少過澳門 酒店餐飲鐘表生意大跌 新地：按情况協助租戶

明報記者 羅嘉凝

行政長官林鄭月娥稱，每年國慶黃金周是香港旅遊高峰，但今年10月首6天遊客數字已降五成，相信今年第三季經濟數字會很差，各行業將步入嚴冬，政府會支援企業、保住港人就業，但需要各界共同抗暴。她呼籲商店業主、地產商共渡難關，援助小商業企業及中小企。

新地稱，就近月連串社會事件對零售業帶來的影響，集團一直跟各商戶保持緊密聯繫，仔細評估對不同行業、地區的商戶的影響。由於連日來旗下商場多家商戶遭受不同程度破壞，集團物管公司已積極提供協助，令商舖盡快修復設施，繼續營業。新地同時呼籲政府為大小業主以及商戶提供紓困措施，共同應對行業現時面臨的情况。

姚思榮：酒店入住僅五成 房價跌近七成

據入境處資料顯示，10月1日至7日內地國慶假期訪港內地客按年跌約55%，僅67.1萬人次，較澳門旅遊局公布同期訪澳內地旅客79.8萬人次，按年升9.4%。立法會旅遊界議員姚思榮稱，今次相信是自2003年首次內地客訪澳人次超越訪港人次。姚指本港酒店入住率由去年同期逾九成，今年跌至僅五成，房價按年降近七成，四星酒店房價由約1500元，現降至約500元，他推算酒店業期間收入按年大跌七成至八成，尖沙嘴、灣仔、銅鑼灣的酒店更是重災區。

鄧鉅明：料10月跌幅「很誇張」 冀業主減租

太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明表示，內地訪港客減，加上交通受阻令店舖提早關門，「若港鐵晚上8時全線停駛，7時許要關門，否則員工無法回家」，致國慶假期內生意額大降七八成，10月1日更按年少九成。他指過去兩個月生意額按年減五至六成，料10月跌幅或擴至按年九成，「會很誇張」，冀業主減租共渡時艱。餐飲聯業協會會長黃家和稱，有個別業主已在8月丶9月減租兩成，國慶期間生意額按年挫約四成。協會另一位會長駱國安補充，不少餐飲店舖已減聘兼職、要員工放無薪假或停薪留職。