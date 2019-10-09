中海外9月銷售升29% 融創升18%

中海外9月份合約銷售額為340.66億元，較去年同期263.78億元，按年增加為29.1%；首9個月合約銷售額為2902.17億元，較去年同期2264.28億元，按年增加28.2%。此外，中海外在9月底錄得已認購物業銷售約為319.84億元。

同系中海外宏洋（0081）9月份單月的合約銷售額為47.06億元，較去年同期的55.59億元按年跌15.34%；首9個月合約銷售額為453.81億元，較去年同期的423.18億元，按年增加7.2%。

融創中國的9月合約銷售較去年同期的547.3億元升18%，至629.1億元；首9個月合約銷售額為3694.9億元，較去年同期3190.7億元增約16%。

雅居樂按年升近兩成

富力（2777）9月份單月合約銷售額為113.1億元，較去年同期的102.8億元按年升10%；首9個月的總權益合約銷售額為925.6億元，較去年同期869.6億元按年升6%。

雅居樂（3383）方面，9月份單月合約銷售額為118.2億元，較去年同期的98.7億元，按年升19.8%。首9個月合約銷售額為876.2億元，較去年同期的701.6億元，按年升24.9%。