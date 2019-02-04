彭博：匯控裁萬人 臨時CEO爭上位

被指要求「坐正」CEO

彭博指，祈耀年首要任務是控制成本，杜嘉祺經已向他授權可採取影響銀行未來的重要決定，他計劃通過出售法國零售銀行業務和不替補離職人手，以裁減集團最多一萬個職位。英國《金融時報》早前報道，匯控有意裁一萬名員工，約佔截至上半年23.8萬名全球員工的4.2%，開刀對象主要為歐洲高薪主管。祈耀年早前在內部影片中，概述其業務計劃，他表示無意也不希望被視作臨時行政總裁，他的授權是以行政總裁的身份經營公司，讓他有力領導、決策和改變。

目前匯控仍繼續聘請行政總裁的程序，傳統上匯控會從內部晉升行政總裁，相對出身匯控環球工商金融行政總裁的祈耀年，另一名行政總裁熱門人選、財務總監邵偉信今年1月才加入匯控，或被視為外部人選。

另一CEO大熱 匯控資歷淺

高盛昨日發表報告認為，裁員將對匯控的盈利能力有利，表明集團更具挑戰性的宏觀經濟環境，對表現不佳的業務作更重要的決定。高盛指，匯控的非分隔銀行（non ring-fenced bank），即英國的環球市場、商業銀行，以及美國業務如何提高收益，是集團提高收入的關鍵，如果可以減少歐美投行業務，可減少集團資本耗用。