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百威未升完 上市以來漲17%

【明報專訊】半新股百威（1876）上周一上市以來，保持升勢，昨日一度升破32元，高見32.1元，收報31.6元，升幅仍達3.61%，再創收市新高。該股上市以來，累計5個交易日，股價較招股價每股27元，升17.04%，不過，昨日上市的手遊開發商FriendTimes（6820），則曾經跌破上市底價1.52元，最終只能平收。

FriendTimes昨首掛 險守招股價

百威亞太上市後持續升勢，並且常高踞成交額首5名之列，昨日該股成交額多達25.86億元，成交股數達8190萬股，位列成交額第三多。

同時，其股價持續創新高，昨日收市高見31.6元。該股於昨日收市後，會以快速通道納入富時環球指數，在此之前，於俗稱的收市競價U盤時段，共錄得3435萬股成交，成交額高達10.85億元，為加入指數前作準備。

至於昨日上市的FriendTimes，股價最低曾見1.41元，比招股價1.52元低7.24%，但是最終收市時保持在1.52元平收，成交股數達8480萬股，成交額為1.26億元。

綠新親水膠體截孖展 未足額

至於仍在招股的新股，綠新親水膠體（1084）及國際永勝（8441）昨日孖展截飛。4家證券行在綠新親水膠體只錄得1810萬元孖展認購，公開認購未足額；3家證券行為國際永勝錄得1.2億元孖展認購，相當於公開認購錄得14倍超購。另一正招股中的新股世紀聯合（1959）昨日進行第6天公開招股，據了解公開發售部分獲得超額認購。

「準Ｗ股」曠視被列入美實體清單

此外，在中美將於明日舉行新一輪貿易談判前，計劃以同股不同權（俗稱W股）形式到港招股集資約10億美元，並從事人工智能技術研發的曠視科技，被美國商務部列為實體清單之一。

曠視科技反駁指，美國的舉動並無理據，並對有關決定表示強烈抗議。公司更稱，遵守在提供服務所在區域的所有法律、法規，並嚴格執行數據隱私與安全政策。曠視將在各方面採取應對預案，及會與美國政府和商務部保持溝通。

相關字詞﹕曠視科技 世紀聯合 國際永勝 綠新親水膠體 百威

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