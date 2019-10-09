李小加：忍痛放棄收購倫交所 港交所反彈2.3% 倫交所續購Refinitiv

明報記者 馬迪帆

李小加昨日於網誌中表示，放棄收購倫交所是因為未能取得對方管理層的積極回應，相信棄購是最符合股東利益的決定。他表示，依然相信「港倫聯姻」的戰略價值，但是在與監管機構及大量倫交所股東接洽後，依然未能說服倫交所管理層。至於明知困難重重，為何早前仍堅持「提親」，李小加表示並非兒戲，而是要把握時機，否則可能永遠錯過此次機會。

按英國規則 6個月內不得再提購

雖然併購失敗，不過李小加昨日表示，愈來愈清晰地看到年初制定的3年戰略規劃和發展藍圖是正確的，也愈來愈堅信，地緣政治環境日趨複雜的地球村，更加需要金融基礎設施的互聯互通。

根據英國的《收購守則》，確認無意收購後，除非倫交所主動前來接洽，6個月受限期內，港交所不得再採取與收購事宜有關的行動。

事實上，倫交所管理層早在上月中已表示對港交所的合併建議沒有興趣，他們更傾向收購數據供應商Refinitiv的計劃。倫交所昨日發公告，表示已見到港交所無意收購，同時重申其對Refinitiv的收購進展良好，正尋求監管機構的批准，估計交易於2020年下半年完成。於「世紀求婚」發酵的一個月間，倫交所股價愈升愈有，至周一累計升一成，但昨日開市則跌5.8%，一度低見69.6英鎊。

倫交所股東：與港交所協同效應少

倫交所股東、英國投資機構Quilter Cheviot股票研究分析師William Howlett對本報表示，相信港交所退出對於倫交所股東是有益。他一直以來都偏好收購Refinitiv計劃，因其可帶來盈利高增長，能將倫交所轉變為重要金融基建，又可以加強對美國及新興市場的接觸，相反港交所能提供的協同效應則少之又少。對於倫交所昨日股價的下沉，他表示，相信是技術性因素，有部分因受收購事宜而買入倫交所的投資者現時沽出而導致。

美銀：負面因素消除 長遠看中國支持

美銀美林昨發布報告，表示停止收購後，港交所面對的負面因素終於被消除，惟其短期交投依然疲弱，而長期其策略能否獲得中國的支持成問題，因此依然維持對其「中性」的評級，目標價255元。