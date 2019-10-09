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首個非壽險虛擬牌照 批予陳智思旗下公司

【明報專訊】保監局昨日宣布，發出經快速通道（FastTrack）申請的首個非壽險的虛擬保險牌照，予一間持有和使用全數碼分銷渠道的保險公司，翻查保險人登記冊應為安我保險（Avo Insurance），安我保險亦在其Facebook專頁宣布，已成功獲保監局授權。安我保險51%由行政會議召集人陳智思擔任總裁的亞洲保險持有，另一合資方疑為高瓴資本。

繼去年12月保監局首次經快速通道申請向保泰人壽發牌後，昨日再發虛擬保險牌照，保監局行政總監張雲正表示，公司的策略重點是透過特定數碼分銷渠道，不經中介人，為某些被忽略的消費群，提供創新和以客為本的產品，包括醫療和旅遊保險產品。

兩間獲發牌公司皆有中資股東

安我保險股東除亞洲保險外，另一名股東為離岸註冊公司HH AINS，公司名稱與高瓴在Blue持股使用的公司名字類近 。據3月時的資料顯示，安我保險董事會，除4名與亞洲保險有關的董事，有兩名董事姓名與高瓴資本的代表相同。目前兩家獲發牌虛擬保險公司皆有中資股東，保泰人壽曾獲得由紅杉資本合伙人沈南鵬等發起的香港X科技基金參與融資。

申請人須有創新穩健商業模式

保監局於2017年9月推出快速通道計劃，處理尋求使用全數碼分銷渠道的新授權申請，申請人必須擁有一套創新和穩健的商業模式，並能夠符合現時所有有關償付能力、資本和本地資產的規管要求確保投保人的權益得到充分保障。張雲正表示，透過快速通道授權虛擬保險公司，可鼓勵和促進香港廣泛應用保險科技，保監局會繼續與相關持份者合作，提升保險科技的價值為社會帶來裨益。

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