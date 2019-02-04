騰訊安踏李寧加入杯葛NBA

近5億中國用戶 透過騰訊觀看NBA賽事

騰訊昨日收報323.8元，升0.31%；安踏盤中一度創歷史新高，收市報68元，升0.6%；李寧升2.6%，報24.1元。

騰訊在去年7月擊敗阿里巴巴，成功與NBA延長5年的合作關係，集團沒有披露過合約價格，但當時有傳為5年15億美元。據騰訊早前公布的數據，在NBA的2018至2019賽季，共有4.9億中國互聯網用戶透過騰訊平台觀看賽事，形容與NBA的合作是鞏固了騰訊體育作為中國體育運動愛好者首選互聯網平台的地位，帶動集團的廣告及訂購帳戶收入，未來更將與NBA合作開發籃球相關的智能手機遊戲及電競活動。

安踏李寧相繼中止合作

除了騰訊，安踏亦在昨日發聲明，指火箭及NBA高層近日發表的錯誤言論，公司與廣大中國NBA球迷一樣感到震驚和不滿，會立即停止與NBA公司的續約談判。安踏現時與NBA金州勇士隊的Klay Thompson有球鞋合約，是所有中國品牌所簽約的現役球員中，名氣最大的一位。李寧亦早在周日（6日）經官方微博發聲明，指公司 已中止與火箭相關合作，並將持續敦促火箭針對該事件給予明確回覆。