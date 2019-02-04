禁蒙面法累地產股 恒指26000得而復失

美股大跌拖累 夜期低水230點

彭博引述消息人士稱，美國白宮正討論限制資本流入中國的可能性，特別是政府退休基金投資中國股票，美股昨天開市後大跌，拖累恒指夜期。截至晚上11時半報25,663點，低水230點。

國指昨收報10,201點，升54點。大市成交回升至831億元，港股通重開，錄得淨沽出1.47億元。中資股跑贏大市，石藥（1093）升6.86%，為升幅最大藍籌，中生製藥（1177）升2.75%。建設銀行（0939）、工商銀行（1398）和中國平安（2318）3隻中資金融股，貢獻恒指共40點升幅。多隻內需股做好，美團點評（3690）升5.08%再破頂，統一企業（0220）升3.61%，華潤啤酒（0291）升3.27%。

港交所（0388）棄購倫交所，收市上升2.3%。不過示威相關股下跌，新世界（0017）跌2.5%，為表現最差藍籌，領展（0823）跌2.4%，為拖累恒指最多的股份。屢次成示威者目標的優品360（2360）昨跌9.45%。第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指昨日衝上二萬六後，被本地地產股拖累。他認為恒指若未企穩26500點，仍會較為偏弱。

新世界跌2.5% 表現最差藍籌

現時市場正在觀望周四起舉行的中美貿易談判，雖然美國商務部昨將8家中國公司列入黑名單，但利達LW A.M. 首席投資策略師黃耀宗認為，市場已了解雙方一向在科技安全等問題存有分歧，故對今次談判沒有太大期望，若談判沒有進一步惡化，已有助市場反彈。昨日港股早市尾段回落，他指有投資者希望十一長假後，借A股發力上升短線獲利。

港元12個月遠期回穩 升回7.85以上

港元12個月遠期匯率在前日（7日）假期曾穿7.85，最低見7.8509，不過昨日已回升至7.8487，港元即期匯率昨日回穩，截至晚上9時半報7.8428。隔夜拆息昨升0.6厘，報1.84786厘，1個月拆息昨上升0.14厘，報1.87571厘。