標普維持港評級 信一國兩制延續 展望穩定 料長期社會動盪經濟放緩2至3年

基於港府財政仍可抵禦動盪

惠譽及穆迪早前先後下調香港信貸評級，並把展望由「穩定」降至「負面」，但標普無論是信貸評級或展望均沒有改變。標普預計，香港經濟增長將會放緩，加上中美貿易緊張局勢，拖累商業投資，而社會動盪則壓抑旅遊、零售和消費，但預期中港兩地政府均會按《基本法》繼續實行「一國兩制」，故給予「穩定」的展望評級。

標普認為，近年中國主張開放本土經濟，但近期面對不明朗的外圍環境，一個穩定及繁榮的香港對中國改革是重要的，而維持香港自治對實現香港穩定繁榮至關重要。

倘中國持續開放 港須穩定繁榮

但標普提到，如果香港社會動盪持續，導致中港關係突變，將降低政策的可預測性，並破壞對港府自治的信心，標普或會調低香港評級。

報告特別提到，本港的制度及決策流程支撐港府信貸評級的能力遜於上次評級，該行認為，示威活動最初是由修訂《逃犯條例》所觸發，現時示威活動的目標已涵蓋爭取特赦示威者及普選，鑑於港府固有的政治限制，加上政府多年來沒有回應社會訴求，以致失去社會凝聚力，積累挫敗感，削弱公眾支持度，數月以來示威者與警察間的暴力衝突衍生新的不滿，因此認為「在可預見的將來」香港緊張局勢仍將繼續加劇，政治環境會比以前更具挑戰性。

失社會凝聚力 政策效率受損

標普認為，中美貿易緊張局勢，以及香港示威活動，已經損害本港對外為主的企業之業務前景，預計香港未來2至3年的經濟增速將低於早前的預期，但增速與收入水平相若的地區持平。面對嚴峻的內外挑戰，年初以來香港的經濟顯著放緩，該行下調香港的經濟增長預測，估計今年實質GDP增長率將為0.2％，明年則為1.6％。

降今年經濟增長預測至0.2%

標普預計，隨著政府推出支援措施，未來一至兩年內或會出現財政赤字，由於商品和服務出口下降，經常賬戶盈餘將收窄，港府在未來1至3年，或會實施擴張性財政政策。標普預計，政府未來可維持其淨資產水平，但由於銀行業資產負債表龐大，金融業對政府產生或有負債的風險屬中等。

明報記者 李哲毅